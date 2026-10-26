Afacere de acasă, „fără avize, autorizații și permisiuni”: anunțul ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării

Moldovenii vor putea începe o afacere de pe telefon, cu „zero birocrație”, afirmă ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui. Astfel, ei nu vor mai avea nevoie de avize, autorizații sau permisiuni. „Numim asta întreprinderea START”, explică Năsui.

Potrivit ministrului, astfel începe un proces de „debirocratizare de jos în sus – de la micul antreprenoriat către marile companii”.

„Nu așteptăm să rescriem fiecare regulă, ci schimbăm logica reglementărilor: nu mai ceri voie înainte, ci ești controlat după. Cât ești mic, adică sub pragul TVA, poți trece direct la treabă. Pentru că atunci când ești mic și riscurile pe care le generezi sunt mici. Regulile rămân, nu dispar. Iar încălcarea lor se amendează la un control. Ce se schimbă este obligația de pre-aprobare. Abia când afacerea crește, apar și obligațiile firmelor mai mari, care pot fi suportate mai ușor. Dar până atunci, oamenii trebuie lăsați să încerce afacerea fără birocrație suplimentară”, a explicat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui.

Potrivit lui, antreprenorii începători nu vor avea nevoie să țină contabilitate sau să facă raportări la fisc, impozitul urmând să se calculeze automat, fără contabil și fără declarații.