Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, consideră că nu contează cine era la conducerea Statelor Unite în februarie 2022, când a început invazia Rusiei în Ucraina, întrucât Putin oricum nu și-ar fi schimbat „obiectivul principal” și oricum ar fi început la un moment dat războiul pe scară largă. El a vorbit despre acest lucru în cadrul unui interviu publicat pe 22 octombrie pe canalul de YouTube The Diary of a CEO.

„— Trump a spus de nenumărate ori că dacă el era la conducerea SUA. Credeți în acest lucru? — Sincer vorbind, nu cred că cineva cunoaște răspunsul exact la această întrebare. Totuși, faptul rămâne fapt: toate aceste evenimente au început anume atunci când la putere era administrația lui Biden. Este un fapt. La fel este un fapt că acest lucru nu s-a întâmplat pe timpul lui Trump. Dar la fel rămâne a fi un adevăr faptul că Putin personal a ales momentul când să înceapă războiul pe scară largă. Aceasta este, la fel, un fapt. Eu cred că Trump are relații deosebite cu Putin și ele rămân așa până în prezent. Și poate, într-adevăr, Trump, fiind în relații de prietenie cu Putin, ar fi putut evita începutul războiului pe scară largă. Dar un lucru trebuie să fie clar: nici eu, nici Trump nu suntem din păcate eterni în aceste fotolii prezidențiale și acest lucru este un fapt cert. Deci oricum președinția lui Trump s-ar fi încheiat, iar Putin nu ar fi putut să-și schimbe obiectivul principal – ocuparea Ucrainei. Așa că, sincer, nu contează cine este președinte atâta timp cât Putin este acolo”, a declarat președintele Ucrainei.

În ultimii ani, președintele american Donald Trump a afirmat constant că războiul pe scară largă din Ucraina nu începea dacă el era atunci președinte, ci nu Joe Biden.

„Dacă aş fi eu preşedinte, războiul Rusia-Ucraina nu ar fi avut loc niciodată. (…) Nici într-un milion de ani. Dar chiar şi acum, dacă aş fi eu preşedinte, aş putea negocia în 24 de ore încheierea acestui război oribil care se intensifică rapid”, a declarat Trump în ferbuarie 2023.

Totuși, în 2025 acesta a ajuns la cârma SUA, pentru un al doilea mandat, iar războiul continuă până astăzi.

Trimișii speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner s-au deplasat în ultimii doi ani în repetate rânduri în Rusia. Totodată, Trump a avut mai multe discuții cu Vladimir Putin, inclusiv în cadrul unei întrevederi în Alaska în 2025.

În ciuda tuturor acestor eforturi diplomatice, nu s-a reușit încă să se înregistreze vreun progres tangibil pe calea către pace. Rusia continuă să insiste asupra retragerii trupelor ucrainene din Donbas, chiar și din acele zone pe care nu a reușit să le ocupe. Ucraina consideră acest lucru inacceptabil și afirmă că, în ultimele luni, a reușit să elibereze unele teritorii capturate de Rusia.