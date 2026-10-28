Trei persoane au fost plasate în arest preventiv, fiind suspectate de trafic de droguri. Din circuitul ilegal au fost scoase substanțe în valoare de 800 de mii de lei

Activitatea unei grupări suspectate de comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, în special pe teritoriul capitalei, a fost destructurată de Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău., conform Inspectoratului General al Poliției (IGP).

În cadrul cauzei penale sunt vizați doi bărbați și o femeie, cu vârste de 21 și 23 de ani, suspectați că activau în calitate de curieri și depozitari pentru un magazin online specializat în comercializarea drogurilor.

„Investigațiile au stabilit că, pentru a-și camufla activitatea ilegală, aceștia ar fi închiriat un apartament în Chișinău, pe care îl utilizau drept depozit pentru substanțele interzise.

Totodată, s-a constatat că bănuiții ar fi primit în mod regulat, prin intermediul microbuzelor de pasageri, colete expediate din Europa, în care drogurile erau camuflate printre produse alimentare”, potrivit IGP.

La 23 octombrie 2026, în urma unui complex de măsuri speciale de investigație, cei trei au fost reținuți în capitală, în timp ce se deplasau spre apartamentul închiriat pentru a ambala și depozita un nou lot de droguri, expediat din Germania prin intermediul unui colet neînsoțit.

„În urma perchezițiilor efectuate asupra suspecților, a BMW-ului cu care aceștia se deplasau, precum și a apartamentului utilizat drept depozit, oamenii legii au ridicat telefoane și 4000 de comprimate Ecstasy”, se arată în comunicat.

Valoarea drogurilor scoase din circuitul ilegal este estimată la peste 800 000 de lei.

La solicitarea procurorului, pe numele celor trei suspecți au fost emise mandate de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. De asemenea, automobilul a fost ridicat și transportat la o parcare specială, în vederea aplicării sechestrului.

Conform legislației în vigoare, în cazul în care vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, riscă închisoare de la 15 la 17 ani.