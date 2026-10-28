VIDEO Ședința Guvernului. Directorul general adjunct al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru și-a dat demisia

Ședința Guvernului. Directorul general adjunct al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru și-a dat demisia
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de miercuri, 28 octombrie, mai multe proiecte de hotărâre, printre care cel cu privire la consolidarea cadrului normativ privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar.
„Plățile cu cardul și transferurile electronice sunt utilizate tot mai frecvent, iar odată cu dezvoltarea acestor servicii au apărut și noi metode de fraudă, începând de la sustragerea cardurilor până la falsificarea instrumentelor de plată, utilizarea unor dispozitive și programe special concepute pentru comiterea infracțiunilor (…)”, a subliniat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.
UPDATE: Ion Crețu, directorul general adjunct al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, urmează să fie eliberat din funcție, începând cu data de 2 noiembrie 2026, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată de Guvern.
UPDATE: Tot în cadrul ședinței de astăzi, premierul Tofan a anunțat că Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), a fost eliberată din funcție în urma ultimului incident de securitate.
Interimatul funcției va fi asigurat de către Artiom Cociu, care a fost consilier pentru managementul proiectelor al fostului premier Dorin Recean.
„Vom face anumite schimbări. Am convenit cu doamna Nicoleta Colomeeț, directoarea AGE, ca dumneaei să se retragă din funcție și temporar, ca interimat, va fi numit Artiom Cociu ca și director la AGE. Îi sunt recunoscător doamnei Colomeeț pentru tot ce a făcut în popularizarea serviciilor electronice. Cred că servicii ca EVO sau MCabinet sunt exact tipul de servicii care popularizează serviciile electronice.
Acum însă cred că trebuie să înclinăm mai mult balanța pe securitate. Cred că domnul Cociu are profilul de care avem nevoie pentru stinge aceste incendii. Îi mulțumesc doamnei Colomeeț și o rog să rămână implicată în această perioadă fierbinte și să asigure continuitatea proceselor”, a declarat Vasile Tofan.
UPDATE: În debutul ședinței, prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit despre ultimul incident cibernetic.
„Țara noastră este ținta unor atacuri cibernetice coordonate și de amploare. Nu vorbim doar despre un incident izolat. Avem indicii despre o campanie mai largă, cu implicarea unor actori statali străini. Serviciile competente investighează inclusiv implicarea lor în incidentul recent. Sunt vizate nu doar datele cetățenilor, ci și infrastructura digitală a statului. Trebuie să tratăm securitatea cibernetică drept o chestiune de siguranță națională. Nu suntem singuri în aceste linii de atac. Pe 6 octombrie, în Danemarca, atacurile au dus la faptul că circa 8,8 milioane de conturi ale persoanelor înregistrate, inclusiv ale persoanelor decedate emigrante, au fost făcute publice. În Franța, în aprilie, a fost un incident similar la Agenția Națională pentru Acte de Identitate. Aproximativ 11,7 milioane de conturi au fost afectate (…).
Aceste atacuri sunt coordonate și se întâmplă inclusiv în cazul unor țări cu bugete mult mai mari, cu resurse mult mai mari decât ale noastre, ceea ce încă o dată accentuează cât de vulnerabili suntem cu resursele noastre mult mai limitate. Raportul ENISA, care este Agenția europeană pentru securitate cibernetică vorbește despre 8200 de incidente doar în ultima perioadă de raportare, dintre care 2600 au vizat sectorul public.
Chiar dacă nu putem controla toate incidentele, avem obligația să fim maxim de transparenți în ceea ce privește lucrurile care s-au întâmplat, care sunt vulnerabilitățile și cum reacționăm ca stat la acestea. În perioada 19-23 octombrie, au fost o serie de atacuri care au vizat circa un milion de IDNP-uri. Datele preliminare indică că, în cazul a circa 750 de mii de IDNP-uri au fost extrase date. Asta nu înseamnă că 750 de mii de conturi MPass au fost sparte, asta înseamnă că în 750 de mii de cazuri cel puțin un element de date – numele, prenumele, anul nașterii – a fost extras. Atacatorii au exploatat vulnerabilități ale unor servicii digitale și au automatizat extragerea informațiilor, vulnerabilități care anterior puteau rămâne nedescoperite, greșeli sau omisiuni în codul sursă. Trebuie să înțelegem că aceste sisteme au milioane de rânduri de cod și au putut fi exploatate cu ajutorul inteligenței artificiale. Trebuie să recunoaștem că unele sisteme aveau aceste vulnerabilități și responsabilitatea noastră este să le remediem și să prevenim repetarea incidentului. Datele cardurilor bancare nu au fost compromise, pentru că nu sunt păstrate pe serverele Guvernului. Aceste date continuă să fie păstrate pe serverele băncilor sau a operatorilor sistemelor de plăți. Riscul principal este însă ca cetățenii să fie subiectul ingineriilor sociale – să primească SMS-uri, e-mail-uri sau apeluri de la potențiali fraudatori (…). Rog încă o dată toții cetățenii să fie maxim de vigilenți (…).
Ce am făcut imediat? Pe 23 octombrie am stopat extragerea neautorizată a datelor, am dispus verificarea a 82 de servicii cheie digitale și am deconectat preventiv 30 de servicii. Au urmat noi tentative, pe 25 și 27 octombrie, acestea fiind identificate și blocate. Majoritatea serviciilor vizate au fost remediate. Repunerea în funcție se face etapizat (…). MPass a fost restabilit, iar funcționalitățile care necesită verificări suplimentare sunt tratate separat. Echipele AGE, STISC și SIS lucrează coordonat. Am implicat expertiză tehnică inclusiv din partea sectorului privat. Vreau să fiu transparent. Este vorba despre compania Orange Systems. O fac fără niciun beneficiu financiar. Cred că este important să implicăm inclusiv cei mai buni specialiști în securitatea cibernetică pe care îi avem aici, în Moldova (…).
Avem nevoie de un Centru Național de Securitate Cibernetică (SOC). Nu este o entitate nouă, este o funcționalitate care va fi la ASC, care lucrează de ceva timp la asta. Suntem în ultima etapă de finalizare a acestui proiect (…). Ieri am avut ședința Centrului Național de Management al Crizelor. Am dat instrucțiuni ca să contractăm în timp cât mai rapid soluții de protecție, cum ar fi cloudflare, care nu costă mulți bani și ne-ar fi protejat în mare parte pentru a preveni un astfel de atac (…)”, a declarat Tofan.