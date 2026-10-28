VIDEO Ședința Guvernului. Directorul general adjunct al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru și-a dat demisia

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de miercuri, 28 octombrie, mai multe proiecte de hotărâre, printre care cel cu privire la consolidarea cadrului normativ privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar.

„Plățile cu cardul și transferurile electronice sunt utilizate tot mai frecvent, iar odată cu dezvoltarea acestor servicii au apărut și noi metode de fraudă, începând de la sustragerea cardurilor până la falsificarea instrumentelor de plată, utilizarea unor dispozitive și programe special concepute pentru comiterea infracțiunilor (…)”, a subliniat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.

UPDATE: Ion Crețu, directorul general adjunct al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, urmează să fie eliberat din funcție, începând cu data de 2 noiembrie 2026, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată de Guvern.

UPDATE: Tot în cadrul ședinței de astăzi, premierul Tofan a anunțat că Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), a fost eliberată din funcție în urma ultimului incident de securitate.

Interimatul funcției va fi asigurat de către Artiom Cociu, care a fost consilier pentru managementul proiectelor al fostului premier Dorin Recean.

„Vom face anumite schimbări. Am convenit cu doamna Nicoleta Colomeeț, directoarea AGE, ca dumneaei să se retragă din funcție și temporar, ca interimat, va fi numit Artiom Cociu ca și director la AGE. Îi sunt recunoscător doamnei Colomeeț pentru tot ce a făcut în popularizarea serviciilor electronice. Cred că servicii ca EVO sau MCabinet sunt exact tipul de servicii care popularizează serviciile electronice. Acum însă cred că trebuie să înclinăm mai mult balanța pe securitate. Cred că domnul Cociu are profilul de care avem nevoie pentru stinge aceste incendii. Îi mulțumesc doamnei Colomeeț și o rog să rămână implicată în această perioadă fierbinte și să asigure continuitatea proceselor”, a declarat Vasile Tofan.

UPDATE: În debutul ședinței, prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit despre ultimul incident cibernetic.