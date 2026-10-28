Alertă de minare noaptea trecută, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”

În noaptea de 27 octombrie 2026, în jurul orelor 23:38, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost înregistrată o alertă de minare, informează Poliția de Frontieră. În urma verificărilor, alerta s-a dovedit a fi falsă.

„Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și a personalului aeroportuar, conform procedurilor de securitate. În urma verificărilor efectuate de serviciile specializate, nu au fost depistate obiecte suspecte sau explozive, iar alerta s-a dovedit a fi falsă”, transmite Poliția de Frintieră.

Conform datelor de la ora 06:00, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își desfășoară activitatea în regim normal, fără întreruperi.