MAIA extinde regimul de licențiere pentru importul de produse agricole până la 31 decembrie 2026

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, propunerea de extindere a regimului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 decembrie 2026. Anunțul a fost făcut miercuri, 28 octombrie, în cadrul unui briefing de presă.

„Măsura are drept scop protejarea fermierilor autohtoni și asigurarea valorificării producției naționale, în contextul unei scăderi a prețurilor de import la floarea-soarelui și al constrângerilor logistice din regiunea Mării Negre”, explică ministerul.

Actualul mecanism de licențiere a importurilor de grâu, porumb și floarea-soarelui este în vigoare până la data de 31 octombrie 2026.

Propunerea de prelungire a acestei măsuri până la sfârșitul anului curent se bazează pe o analiză economico-financiară detaliată, realizată de Ministerul Agriculturii pe baza datelor colectate de la Biroul Național de Statistică (BNS), a informațiilor vamale din sistemul ASYCUDA și a prețurilor de referință din primele trei trimestre ale anului 2026.

Evaluarea impactului a vizat trei categorii principale de actori de pe piața agroalimentară: fermierii (producția primară), exportatorii (traderii de cereale) și procesatorii. Analiza a demonstrat că regimul de licențiere nu a generat niciun impact negativ asupra procesatorilor autohtoni, potrivit MAIA.

Prin urmare, decizia autorităților se concentrează pe sprijinirea producătorilor agricoli și a exportatorilor, două segmente interdependente, adaugă ministerul.

„Deși în prima jumătate a anului 2026 s-a înregistrat o tendință pozitivă a comerțului, iar importurile nu au fost sistematic mai ieftine, datele aferente trimestrului al treilea indică o evoluție îngrijorătoare pe segmentul florii-soarelui. În timp ce prețurile pentru fermierii moldoveni au rămas la un nivel stabil, valorile la import au înregistrat o scădere bruscă, pe fondul diminuării prețurilor de către anumiți parteneri comerciali pentru a-și facilita exporturile, concomitent cu o creștere a volumului de floarea-soarelui aflat în tranzit”, scrie ministerul.

În plus, pe fondul unei recolte bune în anul 2026 și al congestiei logistice din regiunea Mării Negre, traderii întâmpină dificultăți în a exporta volumele necesare pentru a prelua stocurile noi. Din această cauză, fermierii autohtoni sunt nevoiți să își păstreze roada în hambare, fără a putea valorifica eficient lanțul logistic.

„Reieșind din aceste necesități, dar și grijile pe care noi, cei din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, le avem față de producția din Republica Moldova, de a face posibil atât valorificarea pe intern, cât și pe extern a producției din Republica Moldova, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Guvernul în întregime, vine cu propunerea de extindere a regimului de licențiere până în 31 decembrie 2026”, a declarat ministrul Eugeniu Osmochescu.

Ministrul a precizat că statisticile generale privind importul de floarea-soarelui includ și operațiunile desfășurate în regimul Portului Internațional Liber Giurgiulești. Acestea nu cad însă sub incidența legii licențierii, deoarece materia primă este importată conform legii speciale a portului, fiind exclusiv prelucrată și ulterior exportată.

Falsuri demontate de ministrul Agriculturii

În cadrul aceluiași briefing, Eugeniu Osmochescu a demontat o serie de informații false vehiculate în spațiul public referitoare la comerțul și tranzitul de cereale:

Activitatea din Portul Internațional Liber Giurgiulești: Conform ultimelor date oficiale, în port nu a intrat niciun camion cu cereale din Ucraina, rezidenții portului fiind concentrați pe procesarea și exportul roadei existente.

Conform ultimelor date oficiale, în port nu a intrat niciun camion cu cereale din Ucraina, rezidenții portului fiind concentrați pe procesarea și exportul roadei existente. Tranzitul și congestiile rutiere: Majoritatea tranzitului de cereale pe teritoriul Republicii Moldova se realizează pe cale ferată, nu rutieră. Aglomerările frecvente din sudul țării sunt generate de tranzitul altor categorii de mărfuri, în special al produselor petroliere.

Majoritatea tranzitului de cereale pe teritoriul Republicii Moldova se realizează pe cale ferată, nu rutieră. Aglomerările frecvente din sudul țării sunt generate de tranzitul altor categorii de mărfuri, în special al produselor petroliere. Fluidizarea traficului la frontieră: Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) colaborează eficient, asigurând traversarea rapidă a frontierei.

În perioada următoare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va menține mecanismele de supraveghere continuă a pieței, fiind pregătit să aplice și alte instrumente juridice și instituționale necesare pentru protejarea sectorului agricol din R. Moldova.