Trei mesaje RO-Alert într-o singură zi în Tulcea: „Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina”

Populația din nordul județului Tulcea a primit, vineri, 13 martie, trei mesaje RO-Alert. Primele două mesaje au fost trimise în jurul orelor 10:00 și 11:00. În jurul orei 18:15, locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj de alertă extremă, în contextul menținerii riscurilor asociate situației din proximitatea frontierei României cu Ucraina, aceasta fiind pentru prima dată când în decurs de mai puțin de 12 ore se înregistrează atâtea alerte, scrie Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Delta, mesajul a fost emis prin intermediul sistemului național de avertizare a populației, în baza informațiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea și securitatea spațiului aerian.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacurile Federației Ruse, însă, având în vedere situația din proximitatea frontierei, autoritățile transmit mesaje de avertizare pentru informarea și protejarea populației”, se arată într-un anunț al ISU Delta.

Instituția recomandă cetățenilor să respecte recomandările transmise și să apeleze numărul unic 112 dacă observă potențiale situații de urgență.

Conform unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale al României, vineri, în jurul orei 11:55, din Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită. Alerta aeriană a încetat în jurul orei 12:50.

Ministerul Apărării român monitorizează permanent spațiul aerian, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României, comunică sursa citată.