„Uniunea Europeană nu poate prelungi sancțiunile împotriva Rusiei din cauza poziției Slovaciei și Ungariei, care cer ca oligarhii ruși Alisher Usmanov și Mihail Fridman să fie eliminați de pe listele de sancțiuni, relatează Euractiv, citând surse.

Sancțiunile individuale impuse de Uniunea Europeană sunt supuse reînnoirii la fiecare șase luni. Aceasta necesită acordul tuturor celor 27 de state membre ale UE. Termenul limită este 15 martie. dacă nu se aprobă nicio prelungire, sancțiunile vor expira automat, scrie publicația.

Ministrul slovac de externe, Juraj Blanár, a confirmat ieri, 12 martie, că Bratislava face „parte a discuției” privind eliminarea lui Usmanov și Fridman de pe listele negre.

Euractiv scrie că Usmanov și Fridman încearcă să obțină ridicarea sancțiunilor, implicând lobbyiști din Occident. Ungaria a propus eliminarea lor de pe listele de sancțiuni în 2025, dar ulterior a renunțat la această propunere ca o condiție prealabilă pentru acordul privind prelungirea sancțiunilor.

Ungaria și Slovacia blochează, de asemenea, în prezent un nou împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei.