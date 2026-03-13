Un cetățean ucrainean, urmărit internațional pentru implicare într-o rețea internațională de trafic de persoane către Grecia, a fost extrădat autorităților elene

Pe 12 martie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră au pus în aplicare decizia de extrădare emisă de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pe numele unui cetățean al Ucrainei, urmărit internațional cu scop de arest și extrădare, la solicitarea NCB INTERPOL Athens, anunță Poliția de Frontieră.

Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, era căutat de autoritățile elene pentru implicare într-o rețea internațională de trafic de persoane către Grecia.

„Acesta a fost reținut la data de 28 martie 2025, pe Aeroportul Internațional Eugen Doga – Chișinău, în timpul unui control de rutină, când sistemele de verificare au indicat alerta INTERPOL privind darea sa în urmărire internațională, emisă cu scop de arest și extrădare”, comunică Poliția de Frontieră.

În baza documentelor transmise de autoritățile elene și a deciziei instanței de judecată din R. Moldova, cetățeanul ucrainean a fost extrădat și predat autorităților din Grecia. Acesta urmează să execute restul pedepsei de 13 ani, 11 luni și 2 zile de închisoare, rămasă din condamnarea totală de 20 de ani, stabilită prin decizia Curții de Apel Penal a Regiunii Egee de Nord.