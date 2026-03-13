Acord în domeniul securității sociale între R. Moldova și Canada: persoanele care lucrează sau locuiesc în unul din cele două state vor putea beneficia de pensii

R. Moldova și Canada au semnat Acordul în domeniul securității sociale, precum și Aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia, document care reglementează implementarea prevederilor Acordului în ambele state, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

„Acordul instituie un mecanism modern de cooperare în domeniul securității sociale și stabilește un nou cadru de garanții pentru persoanele care lucrează sau au lucrat și/sau domiciliază în unul dintre cele două state. În baza acestuia, cetățenii vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale, pensii și indemnizații de dizabilitate rezultate din accidente de muncă sau boli profesionale, precum și de pensii de urmaș”, se arată în comunicatul MAE.

De asemenea, Acordul prevede posibilitatea totalizării perioadelor de asigurare realizate în R. Moldova și în Canada, în situația în care o persoană nu întrunește stagiul minim de cotizare necesar pentru acordarea pensiei.

„În aceste cazuri, beneficiarii vor putea obține o pensie proporțională cu contribuțiile achitate în fiecare dintre cele două state”, potrivit MAE.

Acordul are drept scop îmbunătățirea cadrului de protecție socială pentru persoanele care au muncit pe teritoriul ambelor state. Din partea R. Moldova, a fost semnat de ministrul muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, iar din partea Canadei – de secretarul de stat pentru seniori, Stephanie McLean.

După semnare, R. Moldova și Canada vor iniția procedurile interne necesare pentru ratificarea documentului. Aranjamentul administrativ va intra în vigoare concomitent cu Acordul și va rămâne aplicabil pe întreaga durată de valabilitate a acestuia.

Conform datelor recensământului canadian din 2021, 20 456 de cetățeni canadieni au declarat că au origini în R. Moldova. Potrivit estimărilor Departamentului Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei, între 40 de mii și 50 de mii de canadieni de origine moldovenească locuiesc în Canada.

Comunitatea moldovenească este concentrată în principal în orașele Montreal (Quebec) și Toronto (Ontario), existând comunități mai mici în Calgary (Alberta) și Vancouver (British Columbia).

În prezent, Republica Moldova a încheiat acorduri în domeniul securității sociale cu 20 de state, dintre care 18 sunt deja aplicabile pentru stabilirea drepturilor sociale.