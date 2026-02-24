Trei judecători, propuși președintei Maia Sandu pentru numirea la CSJ. Detalii despre activitatea magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță marți, 24 februarie, că procedura de concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a fost finalizată.

În urma analizei dosarelor și a susținerii interviurilor, CSM a decis ca judecătorii Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan, din cadrul Judecătoriei Chișinău, să fie propuși președintei Maia Sandu pentru numire în funcția de judecător la CSJ.

Cei trei magistrați au promovat evaluarea externă.

„Concursul s-a desfășurat în conformitate cu normele legale în vigoare și criteriile de selecție stabilite de CSM, având drept obiectiv identificarea celor mai calificați și experimentați magistrați pentru exercitarea funcției de judecător la instanța supremă.

În cadrul procesului de selecție, candidații au fost evaluați în baza experienței profesionale, a cunoștințelor juridice și a competențelor necesare pentru exercitarea atribuțiilor în cadrul Curții Supreme de Justiție (…)”, se menționează în comunicatul CSM.

Alexandru Negru a fost numit în 2014 în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani. În 2019, prin decretul președintelui de atunci al R. Moldova, Igor Dodon, Alexandru Negru a fost numit în funcția de magistrat până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit Magistrat.md, înainte de a deveni judecător, Negru a activat la Întreprinderea municipală „Servicii Locative Rîșcani” și „Servicii Locative Centru”.

Gheorghe Stratulat a fost numit, în aprilie 2014, judecător, pe termen de cinci ani, la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, unde lucrează până în prezent. Conform site-ului CSM, Stratulat a figurat în cel puțin nouă proceduri disciplinare, toate fiind respinse ca neîntemeiate. Acesta a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției (INJ), obținând media generală de 9,53.

Sergiu Stratan activează în sistemul judecătoresc începând cu 2015 și este unul din magistrații specializați, care examinează cauzele penale trimise în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție (PA).

În iulie 2024, Sergiu Stratan a fost desemnat de CSM să execute interimatul funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Stratan este președintele completului care examinează dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Tot el examinează dosarul în care controversatul om de afaceri Veaceslav Platon este acuzat de fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor ori a altor instrumente de plată false.

Pe masa magistratului a ajuns, în martie 2024, dosarul penal în care deputata transfugă Irina Lozovan și soțul ei, Pavel Gîrleanu, au fost condamnați penal pentru finanţarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electoral. Irina Lozovan a fost condamnată la 6 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, iar soțul ei s-a ales cu 5 ani de închisoare.