Detalii privind selecția magistraților în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe în cadrul Judecătoriei Chișinău

După ce președinta interimară a Judecătoriei Chișinău, Livia Mitrofan, a aprobat marți, 20 februarie, componența nominală a magistraților din cadrul instanței în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe, aceasta a oferit ZdG detalii privind criteriile pentru selecția magistraților.

Judecătorii care vor examina cauzele penale trimise în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție:

Stella Bleșceaga Olga Bejenari Eugeniu Beșelea Vitalie Budeci Ana Cucerescu Liliana Cușcă Alexandru Negru Vladislav Schibin Sergiu Stratan

Judecătorii specializați în examinarea cauzelor ce ține de activitatea judecătorului de instrucție privind controlul judiciar al procedurilor prejudiciare pe marginea cauzelor penale aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție:

Ana Bologan Alina Gorceag Constantin Damaschin, membru supleant

Componența nominală a judecătorilor specializați în examinarea cauzelor de contencios administrativ privind legalitatea actelor de constatare emise de Autoritatea Națională de Integritate prin care se constată diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate raportate la averea dobândită:

Lucia Bagrin Serafim Vasilache

Componența nominală a magistraților din cadrul Judecătoriei Chișinău specializați în examinarea cauzelor civile privind confiscarea averilor nejustificate în folosul statului parvenite de la Autoritatea Națională de Integritate:

Eleonora Badan-Melnic Alina Brăgaru Alexandru Mardari

„Dacă e să vorbim despre cauzele examinate de Procuratura Anticorupție, criteriul de selectare nu este din judecători buni sau nu. Noi am făcut o volantă în care am pus în discuție modalitatea de selectare și cum văd judecătorii modul de repartizare aleatoriu. La primul criteriu ei au zis că eu să decid, dar la al doilea eu le-am zis că ei să își propună tranferul motivat ca să nu afecteze modul de examinare a cauzei, ca să mă expun printr-o încheiere. Ceea ce ține de cei din contencios și civil, luni am solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), să fie modificată hotărârea pe partea respectivă, pentru că pe 20 februarie a fost termenul și au fost desemnați cei care și-au dat acordul pentru că există similitudini în examinarea dosarelor. Dosarele la confiscarea averii extinse sunt toate suspendate și nu se examinează la moment, fiindcă este necesar accesul la secret de stat. Judecătorii aceștia și-au dat acordul pentru astfel de cauze legate de integritate și cauzele care sunt pornite la demersurile Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și care au acces la secret de stat, nu am mai făcut complete specializate și am desemnat pe aceeași judecători. Ce ține de judecătorii de instrucție sunt desemnați prin hotărâre CSM”, a declarat pentru ZdG, Livia Mitrofan, președinta interimară a Judecătoriei Chișinău.

Judecătoarea a menționat că CSM a împuternicit ca ea, în calitate de președinte interimar să aprobe listele componențelor nominale. „Ce ține de repartizarea dosarelor, eu nu consider oportun sau corect ca eu să decid care dosare să transmit și care nu. Aici ține de independența judecătorilor la examinarea dosarelor. După discuția cu judecătorii de la sediul Buiucani am ajuns la ceea ca ei să facă o notă informativă. În situația când dosarele sunt la etapa cercetării și va afecta cursul examinării într-un termen rezonabil, prin încheiere am să resping propunerea de a fi redistribuită cauza”, a declarat Mitrofan.