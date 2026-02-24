Din 24 februarie, exporturile moldovenești către SUA se taxează cu 10% suprataxă, în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA

Taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma deciziei Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii din 20 februarie 2026, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) într-un comunicat. Începând cu 24 februarie, SUA au introdus o suprataxă temporară de 10% la toate importurile de mărfuri, în conformitate cu legislația comercială americană.

Astfel, începând de marțu, 24 februarie, la importul produselor originare din R. Moldova pe teritoriul Statelor Unite ale Americii nu se mai aplică taxa vamală de 25%, dar va fi percepută o suprataxă vamală de 10%.

Potrivit MDED, măsura are caracter general și temporar, fiind aplicată uniform tuturor partenerilor comerciali ai SUA, fără a viza în mod specific R. Moldova sau anumite produse de origine moldovenească.

Conform cadrului legal american, perioada maximă de aplicare a acestei măsuri este de 150 de zile.

„Autoritățile R. Moldova monitorizează evoluțiile și mențin un dialog activ cu partenerii americani și cu mediul de afaceri, pentru a asigura o informare corectă și sprijinul necesar operatorilor economici”, a declarat Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Relațiile comerciale dintre R. Moldova și Statele Unite rămân dinamice, susțin reprezentanții Ministerului. În anul 2025, schimburile comerciale bilaterale au însumat 244,9 milioane de dolari, înregistrând o creștere de 8,6% față de anul precedent.

Tariful vamal de 25% pentru toate produsele importate din R. Moldova în Statele Unite ale Americii a intrat în vigoare pe 7 august 2025, în urma unui decret semnat de președintele american Donald Trump, care impunea o creștere a tarifelor vamale pentru zeci de ţări din întreaga lume.

Principalele produse exportate de R. Moldova în SUA: peste 62% constituie vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, precum și sucuri de fructe sau de nuci, restul exporturilor incluzând articole de transport sau de ambalare, alcool etilic nedenaturat, alcooli ciclici și derivații, vinuri din struguri proaspeți, îmbrăcăminte confecționată, produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, etc.

