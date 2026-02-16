Trei candidați au fost înscriși pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova. Alegerile vor avea loc în luna martie 2026

Alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM) vor avea loc în luna martie 2026, anunță Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI). De asemenea, Consiliul a publicat lista candidaților eligibili pentru funcția de rector al USM.

Ziua desfășurării alegerilor pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova este 3 martie 2026. Votarea va avea loc într-o singură zi lucrătoare, în intervalul orar 09:00–17:00, în secția de votare organizată în cadrul USM, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de alegere a rectorului USM.

Potrivit CDSI, campania electorală pentru alegerea rectorului USM se desfășoară în perioada 16 februarie 2026 – 01 martie 2026.

„Pe durata campaniei electorale, candidații își pot prezenta programele manageriale în fața comunității academice, în condiții egale, prin dezbateri publice organizate de CDSI, întâlniri cu facultățile, departamentele, institutele de cercetare și structurile de autoguvernare studențească, precum și prin alte forme de comunicare aprobate de CDSI, inclusiv în format online, cu respectarea principiilor de transparență și nediscriminare”, anunță Universitatea de Stat.

Lista candidaților eligibili pentru funcția de rector al USM:

Sursa: Facebook/ Otilia Dandara

Dumitru Dodul CV / Program managerial

Dumitru Dodul/ Sursa: usm.md

Sursa: Facebook/ Florentin Paladi

Dezbateri publice

În cadrul campaniei electorale pentru alegerea rectorului Universității de Stat din Moldova, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională organizează o dezbatere publică cu participarea tuturor candidaților declarați eligibili.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 25 februarie 2026, în intervalul orar 15:00–17:00, în sala Regina Maria din blocul principal al USM.