Ex-ministru al Justiției în guvernele Filat și Leancă, Oleg Efrim a denunțat un student pentru că ar fi încercat să-l mituiască „pentru o notă de trecere la semestru”. Tânărul și-a aflat sentința

Fostul ministru al Justiției în guvernele Filat și Leancă, Oleg Efrim, a denunțat un student de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, după ce acesta ar fi încercat să-l mituiască în cadrul unei testări.

La data de 5 februarie, Judecătoria Chișinău a emis o sentință prin care tânărul a fost găsit vinovat de corupere activă. Totuși, acesta a fost eliberat de pedeapsă, ca urmare a intervenirii termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

„El nu a mai apărut la orele mele după aceasta”

Conform sentinței, statul va încasa de la tânăr 12600 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară, dacă decizia va rămâne irevocabilă.

Contactat de ZdG, Oleg Efrim a declarat că a depus mărturii în instanță în luna septembrie a anului 2025.

„Era testarea obligatorie, una din cele două din fiecare semestru, anul 2022. Lucrările se dau în scris. Studenții au dat lucrările și eu când am verificat testările am găsit prinse de foi 600 de lei și o foaie cu textul «pentru notă trecătoare la semestru». Imediat am anunțat conducerea facultății pentru a lua măsurile necesare. Studentul, nu știu, a fost exmatriculat sau a plecat, dar el nu a mai apărut la orele mele după aceasta”, a spus Oleg Efrim.

Conform mărturiilor prodecanului de atunci al Facultății de Drept a USM, Oleg Pantea, într-una dintre zilele în care se desfășurau orele la Facultatea de Drept din cadrul USM, a fost solicitat de decanul facultății, Serghei Brînză, care i-a înmânat o cerere de-a profesorului universitar Oleg Efrim. La cerere erau anexate trei bancnote a câte 200 de lei fiecare.

„A săvârșit fapta pentru care a fost acuzat şi a comis-o cu vinovăţie sub forma intenției directe”

„A fost solicitat serviciul 112. După aproximativ o oră și 15 minute, a intervenit poliția, care, în anticamera decanului, a inițiat acțiuni procesuale, a recepționat cererea și a emis o ordonanță de ridicare a mijloacelor bănești. Despre cele relatate a fost informat și rectorul universității. În ziua în care a fost prezentă poliția, s-a solicitat invitarea studentului vizat pentru chestionare, însă șeful de grupă a comunicat că acesta lipsește”, se arată în sentință.

La fel, în sentință sunt prezentate și mărturiile făcute de Oleg Efrim. Acesta a relatat că lucrările studenților s-au aflat permanent în posesia profesorului, fiind păstrate în rucsacul său până la momentul verificării. Acesta a menționat cu certitudine că alte persoane nu au avut acces la rucsacul respectiv. Efrim a declarat că predă de 29 de ani și nu s-a mai confruntat anterior cu situații similare.

Conform art. 16 alin. (2) din Codul penal, se consideră infracţiuni ușoare faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv, a evidențiat instanța.

„Aşadar, instanța de judecată consideră ***** poate fi condamnat pentru comiterea infracțiunilor incriminate, reieşind din considerentele enumerate supra, precum şi din totalitatea probelor examinate în faza urmăririi penale şi constatate ca fiind pertinente, concludente și veridice, care în ansamblu coroborează între ele, se completează între ele, nu trezesc nici o îndoială și dovedesc cert că anume inculpatul *****, a săvârșit fapta pentru care a fost acuzat şi a comis-o cu vinovăţie sub forma intenției directe”, a constatat judecătorul Ion Chirtoaca.

Sentinta Student Efrim by Ziarul de Gardă

Cariera lui Oleg Efrim

Oleg Efrim între 2002 și 2008 a fost avocat-partener la biroul asociat de avocați „Avornic&Partenerii”. Între octombrie 2008 – noiembrie 2009 a fost avocat parlamentar (Ombudsman) al Republicii Moldova la Centrul pentru drepturile omului. Din noiembrie 2009 până în mai 2011 a fost viceministru al Justiției Republicii Moldova. La 6 mai 2011, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 124, a fost numit Ministru al Justiției al Republicii Moldova. Pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din Republica Moldova Oleg Efrim nu a fost inclus în lista candidaților PLDM la funcția de deputat.

Pe 10 decembrie 2014, în urma validării scrutinului, Guvernul Leancă cu Efrim în componența sa și-a dat demisia. Pe 16 decembrie 2014, Oleg Efrim a declarat că nu-și mai dorește funcția chiar dacă ar primi din partea partidului oferta de a rămâne în acest fotoliu și în următorul guvern.

În 2017 Efrim a fost numit în funcţia de membru al Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate (ANI) pe un termen de cinci ani. La finalul primei ședințe din anul 2021 a Consiliului de Integritate, din 18 ianuarie, Oleg Efrim, a anunțat că intenționează să demisioneze.