Actualul rector al USM nu va mai candida pentru al doilea mandat: „Privesc acest moment nu ca pe o retragere, ci ca pe o încheiere responsabilă”

Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM) nu va candida pentru al doilea mandat, anunțul a fost făcut marți, 27 ianuarie, în cadrul ședinței Senatului Universitar. Potrivit lui Șarov, „este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership”.

„Am considerat corect și responsabil să anunț decizia mea de a nu candida pentru un nou mandat de rector chiar la începutul perioadei de depunere a actelor. Sper ca acest gest să mobilizeze potențialii candidați și să încurajeze o competiție reală, onestă și corectă, lipsită de orice formă de constrângere sau presiune, indiferent de natura acestora. Îmi doresc, la fel ca dumneavoastră, ca viitorul rector să fie atașat acelorași principii academice și democratice care au stat la baza dezvoltării universității în ultimii ani, să continue procesul de modernizare, să sporească vizibilitatea instituției și să îi mențină statutul de for academic al învățământului superior din R. Moldova”, a declarat Șarov în cadrul ședinței.

„Privesc acest moment nu ca pe o retragere, ci ca pe o încheiere responsabilă”

„Este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership. Privesc acest moment nu ca pe o retragere, ci ca pe o încheiere responsabilă a unei etape importante, una care a adus rezultate vizibile și măsurabile, dintre care amintesc doar câteva: creșterea constantă a numărului de studenți la toate ciclurile de studii;

consolidarea atractivității academice și a încrederii în oferta educațională a USM;

accelerarea procesului de internaționalizare prin parteneriate strategice și mobilități academice;

digitalizarea proceselor academice și administrative, precum și modernizarea infrastructurii universitare;

promovarea unei culturi organizaționale bazate pe transparență, colaborare și încredere;

susținerea constantă din partea partenerilor de dezvoltare, cărora le adresez mulțumiri sincere.

consolidarea poziției USM în rețeaua instituțiilor de învățământ superior din România, prin parteneriate academice, proiecte comune și o prezență instituțională tot mai vizibilă și respectată;

păstrarea independenței universității și, totodată, implicarea activă a acesteia, prin expertiză și voce academică, în marile teme ale societății, contribuind cu puncte de vedere fundamentate științific la dezbaterile publice privind problemele majore ale R. Moldova”, a enumerat actualul rector.

Mi-am pus în slujba universității întreaga energie și experiență managerială

„Ceea ce doresc însă să subliniez este faptul că aceste realizări nu sunt meritul unei singure persoane. Mi-am pus în slujba universității întreaga energie și experiență managerială, însă fără implicarea echipei de conducere, fără efortul întregii comunități academice – cadre didactice, cercetători, personal administrativ, studenți – și, în mod special, fără sprijinul dumneavoastră, al membrilor Senatului Universitar, acest parcurs nu ar fi fost posibil. Împreună, cu echilibru și profesionalism, ne-am asumat principii clare și direcții de acțiune și am reușit”, a mai declarat Igor Șarov.

Totodată, acesta susține că va rămâne în continuare parte activă a vieții universitare și „va contribui, în măsura posibilităților, cu experiența și expertiza sa, la consolidarea și afirmarea USM”.

Șarov a devenit rector al USM în decembrie 2020, anterior acesta a fost ministru al Educației, Culturii și Cercetării.