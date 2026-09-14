Trei borcane cu masă vegetală de peste 350 de mii de lei și un obiect asemănător unei grenade, găsite la Cahul

Trei borcane de câte trei litri, pline cu masă vegetală sub formă de muguri, precum și un obiect asemănător unei grenade F-1 – asta au găsit ofițerii Direcției Investigații „Sud” a INI la domiciliul unui bărbat de 54 de ani din raionul Cahul, în urma unor percheziții.

Potrivit estimărilor preliminare ale oamenilor legii, valoarea substanței, dacă ar fi fost comercializată pe piața neagră, ar depăși 350 de mii de lei.

Substanța vegetală și obiectul asemănător unei grenade au fost ridicate și transmise pentru efectuarea expertizelor de specialitate.

Conform legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de comiterea unei asemenea infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoarea de la un an la șase ani.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate.