Tratamentul oncologic se extinde: chimioterapia va fi disponibilă și în spitalele din Anenii Noi și Soroca

Începând cu 3 august, pacienții oncologici eligibili din raioanele Anenii Noi și Soroca vor putea beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale, a anunțat luni, 3 august, Ministerul Sănătății.

Potrivit Ministerului, obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora, fără compromisuri privind calitatea și siguranța actului medical.

„Pentru un pacient oncologic, fiecare deplasare înseamnă timp, cheltuieli și un efort fizic suplimentar într-o perioadă deja dificilă. Aducem tratamentul mai aproape de oameni, dar păstrăm decizia medicală, supravegherea și standardele de siguranță la același nivel. Nu mutăm doar un serviciu medical, ci reducem o povară reală pentru pacienți și familiile lor”, a declarat Alexandru Gasnaș, ministrul Sănătății.

Indicația și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul multidisciplinar oncologic al Institutului Oncologic, în urma evaluării inițiale și, după caz, a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale.

Ministerul menționează că înainte de lansarea serviciului, medicii oncologi și asistenții medicali din spitalele raionale Anenii Noi și Soroca au fost instruiți în administrarea chimioterapiei, monitorizarea pacienților și gestionarea eventualelor reacții adverse.

Programul este deja implementat în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sîngerei și Ștefan Vodă. În perioada august 2025 – iunie 2026, în cele șase spitale incluse în etapa-pilot au fost tratați 432 de pacienți și au fost administrate 597 de cure de chimioterapie.