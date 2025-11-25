Traian Băsescu: „O ţară care se respectă nu permite ca spaţiul aerian să fie transformat în promenada dronelor ruseşti”

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a declarat marţi, 25 noiembrie, după pătrunderea unor drone în spaţiul aerian din România, că „am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim ridicoli”, scrie G4Media.

„O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în promenadă pentru dronele ruseşti”, spune Băsescu, care consideră că România „ori nu are echipamentele cu care să doborâm dronele, ori nu avem priceperea să le utilizeze”.

În noaptea de 24 spre 25 noiembrie, în urma unui atac masiv al Rusiei cu rachete și drone împotriva Ucrainei, șase drone au traversat neautorizat și spațiul aerian al R. Moldova.

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că dronele care intră în spaţiul aerian naţional ar trebui doborâte.

„Nimeni nu ne-ar putea reproşa că am doborât drone care au intrat neautorizat în spaţiul aerian al României. Iar povestea cu n-am vrut să riscăm să le doborăm, asta e o poveste pentru adormit copii. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat de ce consider că nu se acţionează în acest sens, fostul şef al statului a arătat că sunt două motive.

„Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, deşi aici nu cred, macar şi dotarea cu maşini de luptă Gepard care sunt speciale pentru lupta antiaeriană, ori nu avem priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem, în aşa fel încât să doborâm dronele”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Băsescu, în incidentul de luni spre marți, mai există o problemă şi anume că „România n-a putut să supravegheze spaţiul aerian”.

„Au spus că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau în Rusia, după ce a survolat vreo trei judeţe, dar ea a fost doborată de un plop, în judeţul Vaslui”, a arătat Băsescu.

Potrivit lui Traian Băsescu, „este clar că Putin face un joc de uzură şi, în acelaşi timp, şi testează capacitatea noastră de a reacţiona”.

„Până una alta, am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, degeaba suntem plini de F-16, degeaba le ridicăm şi spunem apăsat: am ridicat avioane de vânătoare. Am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă. Deci, începem să fim ridicoli”, a comentat Traian Băsescu.

În dimineața zilei de 25 noiembrie, Poliția de Frontieră a anunțat că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip „Shahed”, în regiunea de sud a R. Moldova.

Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România.

Ulterior, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a informat că o dronă a căzut peste o casă a paznicului unei livezi din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești. În imaginea publicată de oamenii legii, aparatul de zbor are litera „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.).

Totodată, o dronă care a survolat mai multe ore teritoriul României, marți dimineață, s-a prăbușit în localitatea Puiești din județul Vaslui.