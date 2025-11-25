ULTIMA ORĂ Ministerul de Externe îl convoacă pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău după ce o dronă a căzut peste o casă în nordul țării

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă „ferm încălcarea gravă” a spațiului aerian al R. Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Conform unui comunicat al instituției, incidentul reprezintă „un risc major pentru siguranța cetățenilor”.

Astfel, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, urmează să fie convocat la sediul MAE.

„În urma acestor evoluții, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat mâine la 14:00, la MAE, pentru a oferi explicații privind aceste acțiuni inadmisibile.

R. Moldova rămâne angajată în menținerea păcii și stabilității regionale”, menționează reprezentanții Ministerului de Externe.

Marți dimineață, 25 noiembrie, Poliția de Frontieră a anunțat că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip „Shahed”, în regiunea de sud a R. Moldova.

Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac, cu traversarea ulterioară a frontierei în spațiul aerian al României. Partea română a fost informată imediat despre această situație.

Ulterior, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a informat că o dronă a căzut peste o casă a paznicului unei livezi din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești. În imaginea publicată de oamenii legii, aparatul de zbor are litera „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.).

„Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului.

Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, precizează oamenii legii.

Ulterior, Ministerul Apărării al R. Moldova a precizat că, în noaptea de luni spre marți, 24-25 noiembrie, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian al R. Moldova. Instituția a îndemnat cetățenii să anunțe „orice obiect neautorizat observat și să nu atingă niciun obiect căzut la sol”.