Drona care a căzut peste o casă din raionul Florești e de fabricație rusească, spune Poliția. Caracteristicile aparatului de zbor

Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Potrivit unui comunicat al Poliției, verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă.

„Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi”, explică Poliția.

Potrivit oamenilor legii, drona are următoarele caracteristici estimative:

Greutate: până la 18 kg.

Distanța de zbor: până la 600 km.

Viteza de zbor: aproximativ 160 km/h.

Înălțimea de zbor: până la 3 km.

Experții explică că aceste drone sunt proiectate să aterizeze singure atunci când rămân fără alimentare, evitând prăbușirea și protejând persoanele aflate la sol, iar tehnologia de bruiaj este concepută să contribuie la prevenirea accidentelor.

O dronă cu litera „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.) a căzut peste o casă a paznicului unei livezi din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, anunță marți dimineață, 25 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Ministerul Apărării al R. Moldova (MA) a anunțat că în urma atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, 24-25 noiembrie, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian al R. Moldova.