O dronă de tip „Shahed” a survolat spațiul aerian al R. Moldova și a ajuns în România. Traseul parcurs de dronă

În dimineața zilei de 25 noiembrie, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip „Shahed”, în regiunea de sud a Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac, cu traversarea ulterioară a frontierei în spațiul aerian al României. Partea română a fost informată imediat despre această situație.

În baza informațiilor primite, Poliția de Frontieră precizează că sunt întreprinse măsuri procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor.