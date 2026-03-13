Traficul rutier, suspendat în weekend pe bulevardul Dacia din capitală. Transportul public va fi redirecționat
Traficul rutier de pe bulevardul Dacia din Chișinău se suspendă în zilele de sâmbătă, 14 martie 2026 și duminică, 15 martie 2026, începând cu ora 08:00, informează Primăria Municipiului Chișinău.
„Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic pe bulevardul Dacia”, comunică Primăria Chișinău.
Pe perioada sistării traficului rutier pe tronsonul respectiv, circulația troleibuzelor va fi organizată după cum urmează:
- Ruta de troleibuz nr. 22, de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – bd. C. Negruzzi – bd. Iurii Gagarin – bd. Decebal – bd. Traian – Tur/Retur
- Ruta de troleibuz nr. 4 se prescurtează până la str. N. Zelinski cu virare pe str. Trandafirilor.
Se instituie temporar, ruta 4A – de pe bd. Dacia – str. Independenței – str. Hr. Botev – str. Trandafirilor – bd. Decebal – str. N. Zelinski – str. Hr. Botev – str. Independenței – bd. Dacia;
- Ruta de troleibuz nr. 2 – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – Gara Feroviară – bd. Decebal – bd. Traian;
- Ruta de troleibuz nr. 17 – bd. Traian – bd. Decebal – Gara Feroviară – str. Ciuflea – str. București – str. Ismail
- Rutele de troleibuz nr. 30 și 38 vor circula conform traseului stabilit, fără acces în bretelele unde se vor desfășura lucrările.
Rutele de autobuz nr. 5, 23, 19, 33, 36, 44, 49 vor circula pe bd. Dacia, fără accesul în bretelele destinate circulației transportului public.
„În zonele în care vor avea loc lucrările vor fi amenajate stații temporare, în imediata apropiere a celor existente. Rugăm călătorii și participanții la trafic să acorde atenție indicatoarelor rutiere temporare”, îndeamnă Primăria.