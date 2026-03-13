Traficul rutier, suspendat în weekend pe bulevardul Dacia din capitală. Transportul public va fi redirecționat

Traficul rutier de pe bulevardul Dacia din Chișinău se suspendă în zilele de sâmbătă, 14 martie 2026 și duminică, 15 martie 2026, începând cu ora 08:00, informează Primăria Municipiului Chișinău.

„Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic pe bulevardul Dacia”, comunică Primăria Chișinău.

Pe perioada sistării traficului rutier pe tronsonul respectiv, circulația troleibuzelor va fi organizată după cum urmează:

Ruta de troleibuz nr. 22, de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – bd. C. Negruzzi – bd. Iurii Gagarin – bd. Decebal – bd. Traian – Tur/Retur

Ruta de troleibuz nr. 4 se prescurtează până la str. N. Zelinski cu virare pe str. Trandafirilor.

Se instituie temporar, ruta 4A – de pe bd. Dacia – str. Independenței – str. Hr. Botev – str. Trandafirilor – bd. Decebal – str. N. Zelinski – str. Hr. Botev – str. Independenței – bd. Dacia;

Ruta de troleibuz nr. 2 – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – Gara Feroviară – bd. Decebal – bd. Traian;

Ruta de troleibuz nr. 17 – bd. Traian – bd. Decebal – Gara Feroviară – str. Ciuflea – str. București – str. Ismail

Rutele de troleibuz nr. 30 și 38 vor circula conform traseului stabilit, fără acces în bretelele unde se vor desfășura lucrările.

Rutele de autobuz nr. 5, 23, 19, 33, 36, 44, 49 vor circula pe bd. Dacia, fără accesul în bretelele destinate circulației transportului public.