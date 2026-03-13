Premierul Alexandru Munteanu a mers la Soroca pentru monitorizarea situației de pe Nistru: „Sunt instalate filtre suplimentare, iar în apă sunt utilizați baloți de paie”

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers în vizită la Soroca pentru a verifica starea situației de pe Nistru, în urma poluării cu petrol a apei. Oficialul a publicat imagini de la fața locului, acolo unde s-a întâlnit cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

„Împreună cu Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, suntem la Soroca, pentru a monitoriza situația din teren. (…) Sunt instalate filtre suplimentare, iar în apă sunt utilizați baloți de paie – o metodă eficientă pentru reținerea substanțelor petroliere. În paralel, laboratorul mobil prelevează probe din teren la fiecare șase ore, pentru a monitoriza constant calitatea apei. În timp ce Rusia continuă să atace statul vecin, partenerii noștri internaționali sunt alături de noi. Partea ucraineană intervine pe malul lor al Nistrului, iar echipele din România sunt deja în teren și contribuie la instalarea unor filtre suplimentare. În plus, vom accesa instrumentele Mecanismului de Protecție Civilă al UE”, a menționat premierul Alexandru Munteanu de la fața locului.

Marți, 10 martie, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru, subliniind că instituțiile au preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din cauza unei pete de produse petroliere care a ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru.

Pe 12 martie, Ministerul Mediului a informat că substanța petrolieră continuă să se reverse dinspre Ucraina și ajunge în râul Nistru. Ministerul a recomandat administrației să sisteze alimentarea cu apă și îndeamnă cetățenii să nu folosească apa din râu din această zonă pentru uz casnic sau pentru animale.

Vineri, 13 martie, Guvernul a informat că partea ucraineană intervine pe malul lor de Nistrului. „Pe baza datelor de laborator, care arată depășirea limitelor admise în zona Naslavcea, am fost nevoiți să ridicăm gradul de alertă pentru locuitorii din regiune. În aceste condiții, nivelul de risc este stabilit la galben”, au anunțat autoritățile.

Guvernul a punctat că „dacă situația o va impune”, autoritățile vor sista temporar aprovizionarea cu apă pentru unele localități din nordul R. Moldova.

Pescuitul a fost interzis pe porțiunea Naslavcea–Dubăsari a fluviului Nistru, anunță Agenția de Mediu. Decizia a fost luată drept măsură de precauție și pentru a evita orice risc, în contextul poluării cu petrol a apei râului Nistru.