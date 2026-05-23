Trafic sistat pe mai multe străzi din centrul capitalei pentru ziua de duminică, 24 mai

Duminică, 24 mai 2026, vor avea loc sistări de trafic pe anumite străzi din capitală, în legătură cu organizarea acțiunilor de masă: „Festivalul Tradițiilor”, organizat de municipalitate pe strada pietonală Eugen Doga și VELOHORA, acțiune social-sportivă organizată de AO Clubul Sportiv „SPORTER”, informează Primăria Municipiului Chișinău.

În intervalul orelor: 12:00-14:00:

Se va desfășura cursa de ciclism, cu startul evenimentului din Piața Marii Adunări Naționale, conform următorului itinerar: PMAN – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – Calea Ieșilor (până la str. Ghidighici) – întoarcerea – Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. Ciuflea – bd. Dacia (până la bd. Decebal), întoarcerea – bd. Dacia – str. Ciuflea – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – PMAN (pe traseu nu va fi sistată circulația transportului public, cu excepția unui interval scurt – trecerea coloanei bicicliștilor însoțiți de echipajele poliției).

În intervalul orelor 05:00 – 16:00:

Va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu -Bodoni și str. A. Pușkin, în legătură cu organizarea și desfășurarea cursei de ciclism „VELOHORA”, ediția 2026. Circulația transportului, inclusiv transportul public va fi redirecționată pe străzile adiacente.

De asemenea, duminică, va fi sistată circulația transportului:

pe strada Columna, tronsonul cuprins în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și A. Pușkin (de pe data de 23.05.2026, ora 20:00 până pe 25.05.2026, ora 05:00);

și pe str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni (pe data de 24.05.2026, orele 12:00-22:00).



Circulația transportului, inclusiv a transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente.