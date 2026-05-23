Ploi cu descărcări electrice în toată țara, prognozate pentru sâmbătă, 23 mai

Pentru sâmbătă, 23 mai, Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează vreme instabilă pe întreg teritoriul R. Moldova, cu averse însoțite de descărcări electrice în toate regiunile țării.

În centrul țării, temperaturile maxime vor urca până la 25°C, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 14-15°C.

În regiunile de nord, vremea va fi ceva mai răcoroasă, cu maxime de 22-23°C și minime de 12-13°C.

În sudul republicii, mercurul din termometre va indica până la 27 de grade Celsius pe parcursul zilei, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 17 grade.

Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de aproximativ 18 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 85%.