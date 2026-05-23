Prețul la motorină și benzină, în creștere pentru acest weekend

Motorina și benzina înregistrează o nouă creștere la preț. Tarifele maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard au fost publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Tarifele vor fi aplicabile în perioada 23–25 mai 2026.

Potrivit datelor publicate, prețul maxim de comercializare pentru benzina 95 va constitui 31,32 lei pentru un litru, înregistrând o creștere de 12 bani comparativ cu ziua precedentă.

Totodată, motorina standard va putea fi comercializată la un preț maxim de 29,17 lei per litru, cu 11 bani mai mult decât anterior.