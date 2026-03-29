Trafic intens pe sensul de ieșire din R. Moldova la PTF Palanca

Poliția de Frontieră anunță că la această oră, 14:00, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova.

De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă, precizează responsabilii de la Frontieră.

„Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Tudora”, îndeamnă Poliția de Frontieră.

Pentru informații actualizate privind starea traficului și orice alte detalii, Poliția de Frontieră sugerează călătorilor să consulte pagina oficială a Poliției de Frontieră https://border.gov.md/index.php/camere-web sau să contacteze la Linia verde +373 22 259 717.