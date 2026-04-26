Toate evenimentele care urmau să se desfășoare duminică în aer liber pe teritoriul capitalei au fost întrerupte sau anulate

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că toate evenimentele publice de orice tip, care urmau să se desfășoare în aer liber pe teritoriul Chișinăului, sunt întrerupte sau anulate pentru ziua de duminică, 26 aprilie. Decizia a fost luată în contextul codului portocaliu de vânt, valabil până la ora 21:00.

„Acum câteva minute am încheiat ședință cu toți viciprimarii, prietorii și responsabilii din toate subdiviziunile. De urgență, evenimentele publice de orice tip pe teritoriul capitalei sunt întrerupte sau anulate pentru ziua de astăzi. Informăm la această oră ca toată lumea să rămână acasă.

Facem apel repetat către toți locuitorii și oaspeții capitalei să rămână la adăpost dacă nu există o stringență în acest sens”, a spus primarul capitalei.

Recomandări pentru cetățeni:

evitați aflarea în apropierea arborilor bătrâni și nu atingeți cablurile electrice căzute la sol;

asigurați obiectele din gospodărie (ghivece, mobilier ușor, materiale de construcție) care pot fi luate de vânt;

supravegheați copiii și evitați deplasările inutile.

„În cazul în care observați arbori căzuți sau fire electrice la sol, apelați imediat numărul unic de urgență 112 sau anunțați cel mai apropiat echipaj de poliție”, îndeamnă IGP.

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, duminică, 26 aprilie, în intervalul orelor 10.00 – 21.00, pe întreg teritoriul țării a fost emis cod portocaliu de intensificări ale vântului.