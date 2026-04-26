Zborurile ar putea înregistra întârzieri sau anulări, anunță Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, în contextul codului portocaliu de vânt puternic

Reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță pasagerii de posibile întârzieri sau anulări de zboruri, în contextul codului portocaliu de vânt puternic, valabil pe 26 aprilie, până la ora 21:00.

„Vă îndemnăm să monitorizați în permanență statutul zborului dumneavoastră pe tabloul online al aeroportului https://airport.md/en/passenger/online-panel, precum și notificările transmise de compania aeriană cu care aveți planificat zborul”, scrie Aaeroportul.

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, duminică, 26 aprilie, în intervalul orelor 10.00 – 21.00, pe întreg teritoriul țării a fost emis cod portocaliu de intensificări ale vântului.