UPDATE Precizările municipalității, după ce un copil de șase ani a fost transportat în stare gravă la spital, accidentat de un copac care căzut peste el la Grădina Zoologică

Un copac a căzut peste un minor de 6 ani, în timp ce se afla împreună cu tatăl său pe teritoriul Grădinii Zoologice din capitală, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP).

UPDATE 15:10 Primăria municipiului Chișinău a venit cu precizări privind incidentul.

„Incidentul de la Grădina Zoologică s-a produs în momentul în care toți vizitatorii erau evacuați de pe teritoriu, odată cu începerea vântului, când un copac verde a căzut pe teritoriu. Imediat au fost întreprinse toate măsurile de urgență și au fost anunțate organele competente”, a menționat municipalitatea.

Știre inițială:

Copilul a fost preluat de un echipaj medical și transportat în stare gravă la spital.

„În contextul rafalelor puternice de vânt, îndemnăm părinții să evite deplasările împreună cu copiii”, a scris IGP.

Recomandări pentru cetățeni:

evitați aflarea în apropierea arborilor bătrâni și nu atingeți cablurile electrice căzute la sol;

asigurați obiectele din gospodărie (ghivece, mobilier ușor, materiale de construcție) care pot fi luate de vânt;

supravegheați copiii și evitați deplasările inutile.

„În cazul în care observați arbori căzuți sau fire electrice la sol, apelați imediat numărul unic de urgență 112 sau anunțați cel mai apropiat echipaj de poliție”, îndeamnă IGP.

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, duminică, 26 aprilie, în intervalul orelor 10.00 – 21.00, pe întreg teritoriul țării a fost emis cod portocaliu de intensificări ale vântului.