Peste 53 de mii de consumatori au fost afectați de vântul puternic, iar situația „continuă să se înrăutățească”

Vântul puternic a produs deconectări în rețelele electrice pe teritoriul țării. Conform situației operative de duminică, 26 aprilie, la ora 14:00, erau înregistrate deconectări în 123 de localități din raioanele de centru și sud ale țării, anunță Premier Energy.

Potrivit distribuitorului, au fost afectate localitățile din Criuleni, Orhei, Strășeni, or.Cricova, Călărași, Teleneşti, Nisporeni, Anenii Noi, Hânceşti, Cahul, Cimişlia, Leova, fiind afectați peste 53 de mii de consumatori racordați la rețelele de tensiune medie.

Echipele de intervenție se află în teren și lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică.

„Situația operativă în rețelele electrice continuă să se înrăutățească din cauza codului portocaliu de vânt puternic. (…) Solicităm atenție maximă la securitate: nu vă apropiați de conductoare căzute, piloni avariați sau instalații electrice deteriorate. Orice cablu rupt trebuie considerat periculos”, scrie furnizorul Premier Energy.

De asemenea, Premier Energy îndeamnă cetățenii să raporteze orice incident la 022 43 11 11 sau la numărul local din factură.