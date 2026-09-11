Tinerii își pierd competențele esențiale, iar inteligența artificială le „goleste” capacitățile: Avertizarea fondatorului PISA, după rezultatele evaluării

Andreas Schleicher, unul dintre fondatorii programului de testare PISA, a avertizat că o scădere dramatică a interesului părinților și schimbările comportamentale determinate de tehnologie ar putea sta la baza rezultatelor elevilor, care au atins un nivel scăut record. Situația performanțelor elevilor din Europa este „cu adevărat îngrijorătoare”, un raport recent arătând că tinerii își pierd competențe esențiale care sunt „deosebit de importante pentru vremurile în care trăim”, a declarat pentru Euronews Andreas Schleicher.

Rezultatele testului standardizat din 2025, susținut de elevi de 15 ani din 91 de țări, au fost publicate săptămâna aceasta și au arătat că performanțele la citire și matematică au atins niveluri record de scădere în țările OCDE.

„Constatăm că tinerii nu numai că au competențe de alfabetizare mai scăzute, dar observăm și o scădere a capacității elevilor de a corela informațiile și de a reflecta critic asupra acestora, precum și de a aborda texte mai complexe”, a declarat Schleicher.

El a descris, de asemenea, un cerc vicios în care utilizarea de către tineri a instrumentelor de inteligență artificială (IA), care „nu sunt concepute pentru a ne face să gândim mai intens”, duce la „erodarea tocmai a acelor capacități de care avem nevoie”. Acest lucru s-a reflectat în rezultatele PISA: elevii care nu folosesc IA tind să aibă performanțe mai bune.

„Concluzia este destul de simplă: nu devii în formă urmărind sportul. Devii în formă practicând sportul. Și același lucru este valabil și în cazul învățării. Învățarea nu se realizează prin consumul de conținut; învățarea se realizează prin interacțiunea cu ideile, prin comparare și contrast. Iar IA poate eroda tocmai acest proces. Asta este ceea ce observăm”, a spus Schleicher.

Cu toate acestea, evaluarea OCDE a constatat, de asemenea, că utilizarea ghidată și activă, care impune o fricțiune cognitivă — de exemplu, contestarea rezultatelor oferite de IA — se traduce prin rezultate de învățare mai bune.

„Există exemple cu adevărat interesante de țări în care IA este utilizată pentru a-i face pe elevi să gândească mai intens, să se concentreze asupra întrebărilor potrivite și pentru a oferi profesorilor instrumente puternice care să-i ajute pe elevi să învețe mai bine”, a spus Schleicher, adăugând că sistemul educațional trebuie să „treacă de la o utilizare consumistă a IA la una mai creativă”.

Țările mici se remarcă

Schleicher a devenit una dintre cele mai influente voci din domeniul educației la nivel mondial de când a creat testul PISA în anii ’90.

Evaluarea măsoară capacitatea elevilor de a aplica competențele de citire, matematică și științe la probleme din viața reală.

Verificările oferă comparații bazate pe date ale sistemelor naționale de învățământ din întreaga lume și evidențiază discrepanțe majore, chiar și în cadrul Europei. Cele mai recente rezultate arată că scorurile elevilor din șapte țări ale UE s-au situat semnificativ peste media OCDE, în timp ce în 13 state membre, acestea au fost considerabil sub această medie.

„Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în țările mari din Europa, precum Franța, Germania și Spania. Cele mai interesante soluții au fost găsite în economiile mici și dinamice”, a afirmat Schleicher.

Un exemplu este Estonia: elevii săi s-au clasat pe primul loc în Europa și în topul mondial al primelor zece țări în toate cele trei domenii ale evaluării. „Este un exemplu clar al unei țări care se implică în lumea digitală într-un mod prudent, dar foarte bine gândit și foarte productiv”, a explicat Schleicher.

Rezultatele elevilor din R. Moldova în cadrul PISA 2025

În clasamentul general al PISA, R. Moldova se găselte pe locul 59.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, (MEC) deși țara a înregistrat progrese, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură, comparativ cu rezultatele ediției trecute din 2022. La matematică, diferența s-a redus de la 99 la 53 de puncte, iar la lectură – de la 105 la 57 de puncte.

Un rezultat bun a fost obținut la noul domeniu „Învățarea în lumea digitală”, la care elevii din țara noastră au acumulat 452 de puncte, mai multe decât adolescenți din țări precum Bulgaria sau România, potrivit MEC.

La științe, elevii din R. Moldova au obținut un punctaj mediu de 422 de puncte, cu 5 puncte mai mult decât în 2022 și cel mai bun din toate cele cinci participări ale țării noastre la PISA.

La PISA 2025 au participat circa 6600 de elevi de 15 ani din R. Moldova.