Delegația rusă la negocierele trilaterale de la Abu Dhabi este reprezentată de cinci membri ai delegației și șase experți. Patru dintre aceștia, după cum a observat publicaț̦ia „Agentstvo”, participă pentru prima dată la astfel de negociere.

În rolul unuia dintre experți din cadrul delegației ruse figurează șeful Departamentului de Operațiuni de Contrainformații (DKRO) din cadrul FSB, Dmitri Minaev. Conform surselor publicaț̦iei The Wall Street Journal din cadrul serviciilor secrete occidentale, angajații DKRO se ocupă cu acțiuni de diversiune în Ucraina. Sursele ucrainene ale ziarului susțineau că Minaev și departamentul său se află în spatele unei tentative eșuate de asasinat asupra fostului conducator al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, Kiril Budanov. În prezent, Budanov ocupă funcția de șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei și participă la negocierile de la Abu Dhabi ca membru al delegației ucrainene.

În plus, The Wall Street Journal scrie că DKRO a fost implicat în reținerea mai multor cetațeni americani în Rusia, care ulterior au fost acuzați de spionaj. Printre aceștia se numără și corespondentul The Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Acesta a fost eliberat în urma unui mare schimb de deținuți între Rusia și țările occidentale, desfăşurat pe 1 august 2024.

Gershkovich a povestit că Minaev a fost unul dintre cei care i-au însoțit pe deținuții pe care Rusia urma să îi predea în cadrul schimbului. Iată cum l-a descris el:

„Îmbrăcat într-o jachetă de culoarea nisipului și ghete maro, cu o barbă încărunțită, acest om a petrecut câteva ore organizând ultimele pregătiri pentru cel mai mare schimb de deținuți dintre Est și Vest de la Războiul Rece încoace. Acum, când piloții au pornit motoarele pentru a decola spre aeroportul capitalei turce, el a ieșit să îi privească pe cei 16 deținuți pe care i-a însoțit spre libertate — americani, ruși și germani, tocmai eliberați din închisori și colonii penitenciare. Privindu-i pe pasageri, s-a oprit cu privirea asupra unuia dintre acești deținuți — asupra mea. Nu a spus nimic, m-a privit în tăcere aproape un minut. Apoi s-a întors și s-a întors în secțiunea sa din avionul prezidential, separată de draperii”, a scris corespondentul The Wall Street Journal, Evan Gershkovich.

Prima zi a negocierilor Rusia-Ucraina-SUA din Abu Dhabi

Negocierile trilaterale Ucraina-Rusia-SUA s-au încheiat după ceva mai mult de patru ore, marți, 10 noiembrie, și urmează să fie reluate pe 11 noiembrie. Moscova a spus că nu se grăbește spre un armistițiu și că mai întâi trebuie clarificate liniile generale ale viitoarei arhitecturi de securitate din Europa, scrie Reuters.

Representanții SUA sunt pregătiți să facă anumite concesii Moscovei pentru a debloca procesul de negocieri privind reglementarea pașnică din Ucraina. În special, Washingtonul va fi dispus să ridice sancțiunile împotriva Rusiei, introduse ca răspuns la ocuparea teritoriilor ucrainene de către aceasta, scrie The Washington Post, citând oficiali americani.

Tot astăzi, 10 noiembrie, The Economist a scris că reprezentanții președintelui american Donald Trump ar analiza o propunere de modificare a granițelor regiunilor ucrainene Donețk și Lugansk, pentru a-i permite liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să declare că deține controlul integral asupra celor două regiuni, fără ca armata rusă să obțină noi victorii pe front. Ideea ar fi una dintre concesiile luate în calcul de Washington în perspectiva negocierilor de pace multilaterale care urmează să aibă loc la Abu Dhabi, conform surselor publicației.

