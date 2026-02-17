The Economist: Șeful biroului prezidențial ucrainean, Kiril Budanov, dorește un acord de pace cu Rusia cât mai curând posibil, însă o parte a delegației ucrainene are alte viziuni

Există dezacorduri în cadrul delegației ucrainene care participă la discuțiile de pace privind ritmul în care ar trebui încheiat un acord cu Rusia, scrie The Economist. O parte, condusă de șeful biroului prezidențial ucrainean, Kiril Budanov, consideră că „interesele Ucrainei sunt cel mai bine servite de un acord rapid, condus de americani”. Această tabără se teme că fereastra de oportunitate pentru adoptarea măsurilor necesare s-ar putea închide în curând.

Cealaltă parte a delegației ucrainene este probabil „încă sub influența fostului șef al administrației prezidențiale Andrii Iermak, care a demisionat pe fondul unui scandal de corupție”. Această aripă este „mult mai puțin decisivă”, notează publicația.

The Economist scrie că președintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să încerce să echilibreze cele două tabere, însă are și propriile viziuni, fără să ofere detalii.

Astăzi, 17 februarie, are loc o nouă rundă de discuții între Rusia, Ucraina și Statele Unite privind încheierea războiului început de Rusia în Ucraina, care are loc la Geneva. Delegația rusă este condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus, iar delegația ucraineană este condusă de Kiril Budanov. Potrivit canalelor media oficiale din Rusia, discuțiile vor aborda cel puțin cinci domenii: teritorial, militar, politic, economic și „diverse aspecte de securitate”.

Negocieri după un recent atac al Rusiei

Înainte de începerea întâlnirilor, Ucraina a acuzat Rusia că subminează eforturile de pace prin lansarea a 29 de rachete și 396 de drone, într-o serie de atacuri despre care autoritățile ucrainene au declarat că au ucis cel puțin patru persoane și au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru zeci de mii de locuitori din sudul Ucrainei. Oficialii ucraineni din domeniul energetic au declarat că un atac rusesc cu drone a ucis trei angajați ai unei centrale electrice din orașul Sloviansk, din estul Ucrainei. O altă persoană a fost ucisă în regiunea Sumî, din nord-est.

„Rusia ignoră eforturile de pace, având în vedere un atac masiv cu rachete și drone împotriva Ucrainei chiar înainte de următoarea rundă de discuții de la Geneva”, a scris ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha pe rețelele de socializare.

Trump pune presiune pe Ucraina

„Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor, rapid”, a declarat Trump reporterilor înainte de începerea negocierilor. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat anterior că echipa sa a sosit la Geneva, în timp ce o sursă din cadrul delegației ruse a declarat că echipa acesteia a aterizat în orașul elvețian în primele ore ale dimineții.

Între timp, Rusia a susținut că a respins peste 150 de drone ucrainene, în principal deasupra regiunilor sudice și a peninsulei Crimeea — ocupată de Rusia în 2014 — iar oficialii au declarat că un depozit de petrol din sudul țării a luat foc.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că atacurile sale asupra Ucrainei au vizat infrastructura energetică și instalații militare.

Anterior, Washingtonul a transmis Kievului că nu va semna un acord ce prevede garanții de securitate, până când Ucraina și Rusia nu vor semnat un acord de pace, au declarat pentru Politico doi oficiali europeni și un înalt oficial al Casei Albe.

Donald Trump nu încearcă să folosească acordul pentru garanții de securitate ca punct de sprijin împotriva lui Volodimir Zelenski, a explicat un oficial american pentru Politico. Înainte de a-l semna, președintele SUA „dorește ca multe probleme să fie finalizate și securizate”, a spus el, adăugând: „Nu vrea să-l semneze pur și simplu, pentru că, dacă împiedică negocierile de pace ulterioare, care mai este rostul?”.

Sursa Politico a spus că Moscova nu își abandonează cererile ca Ucraina să predea tot Donbasul, așa că procesul de pace a stagnat. Problema teritorială este „principalul obstacol”, a recunoscut oficialul american. „Ambele părți adoptă o linie destul de dură, dar cred că toată lumea simte că există loc de progres”, a adăugat el.

Astăzi, atât Rusia, cât și Ucraina au anunțat că negocierile de pace vor avea loc pe 17–18 februarie la Geneva. Vladimir Medinski va conduce din nou delegația rusă, a declarat secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov.

Prin numirea lui Medinski în funcția de șef al delegației, Rusia speră să mute accentul discuțiilor de la problemele de securitate la subiecte mai largi care provoacă dezacorduri între cele două părți, relatează Reuters.