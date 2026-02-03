Zelenski: Activitatea echipei de negociere va fi ajustată din cauza atacurilor recente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că activitatea echipei de negociere va fi „ajustată” din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei din noaptea zilei de 3 februarie.

Președintele ucrainean a menționat că un atac combinat rusesc a avariat instalațiile energetice din regiunile Kiev, Harkiv, Dnipro, Vinița, Odesa și Zaporiijea.

Zelenski a subliniat că temperaturile într-o parte semnificativă a Ucrainei sunt în prezent de -20 de grade Celsius. El consideră că Rusia a lansat în mod deliberat un atac masiv în acest moment.

„Acesta a fost un atac țintit împotriva sectorului energetic cu un număr record de rachete balistice. De fapt, armata rusă a profitat de propunerea americană de a întrerupe pentru scurt timp atacurile, nu pentru a susține diplomația, ci pur și simplu pentru a stoca rachete și a aștepta cele mai reci zile ale anului”, a declarat președintele ucrainean.

Conform ultimelor date, peste 1100 de clădiri de apartamente rămân fără încălzire în Kiev, iar peste 850 de clădiri în regiunea Harkiv. Și alte regiuni afectate s-au confruntat cu pene extinse de energie electrică și încălzire.

Plan de armistițiu cu Rusia

Anterior, Financial Times (FT) a scris că Ucraina a aprobat un plan de armistițiu cu Rusia, conform căruia o încălcare a armistițiului de către Rusia va duce la un răspuns militar coordonat din partea Europei și a Statelor Unite. Cu toate acestea, aliații sunt pregătiți să ia măsuri doar după un anumit timp.

Publicația a precizat că planul de răspuns la o încălcare a armistițiului constă în trei etape. În prima, Ucraina va lua măsuri în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic și, dacă este necesar, cu acțiuni militare.

Conform FT, dacă ostilitățile continuă după această etapă, urmează să fie implementată a doua etapă a planului: utilizarea forțelor dintr-o „Coaliție a celor dispuși”, care include mai multe țări ale UE, Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Turcia.

După 72 de ore de la încălcarea armistițiului este prevăzut un răspuns coordonat, inclusiv participarea trupelor americane.

Financial Times precizează că acest plan a fost discutat în repetate rânduri de oficiali ucraineni, europeni și americani în decembrie și ianuarie. Emisarii de la Kiev și Washington se vor întâlni în curând cu reprezentanții ruși la Abu Dhabi pentru discuții privind încheierea războiului.

Secretarul general al NATO a vizitat Kievul

Aflat la Kiev, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în discursul său adresat Radei Supreme a menționat că atacul Rusiei, care a avut loc peste noapte, împotriva Ucrainei „confirmă încă o dată că Moscova nu este angajată în negocieri de pace autentice”, scrie Evropeiskaia Pravda.

„S-au înregistrat progrese importante aici. Dar Rusia continuă să atace – așa cum a făcut-o aseară. Acest lucru demonstrează lipsa lor de seriozitate în ceea ce privește pacea”, a remarcat secretarul general al NATO.

Mark Rutte a dat asigurări că partenerii occidentali vor continua să pună presiune pe Rusia și să sprijine Ucraina, subliniind că prietenii Ucrainei, la fel ca și ucrainenii înșiși, „nu ar dori un al doilea Memorandum de la Budapesta sau un alt Memorandum de la Minsk”.

„NATO este alături de Ucraina pentru anii următori. Securitatea voastră este securitatea noastră, pacea voastră este pacea noastră”, a subliniat Mark Rutte.

Sursa citată scrie că secretarul general al NATO a sosit la Kiev în dimineața zilei de 3 februarie și, aparent, a trecut granița în timp ce atacul era încă în desfășurare.