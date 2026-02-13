Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la încheierea unui acord de pace cu Rusia

Washingtonul a transmis Kievului că nu va semna un acord ce prevede garanții de securitate, până când Ucraina și Rusia nu vor semnat un acord de pace, au declarat pentru Politico doi oficiali europeni și un înalt oficial al Casei Albe.

Donald Trump nu încearcă să folosească acordul pentru garanții de securitate ca punct de sprijin împotriva lui Volodimir Zelenski, a explicat un oficial american pentru Politico. Înainte de a-l semna, președintele SUA „dorește ca multe probleme să fie finalizate și securizate”, a spus el, adăugând: „Nu vrea să-l semneze pur și simplu, pentru că, dacă împiedică negocierile de pace ulterioare, care mai este rostul?”.

Sursa Politico a spus că Moscova nu își abandonează cererile ca Ucraina să predea tot Donbasul, așa că procesul de pace a stagnat. Problema teritorială este „principalul obstacol”, a recunoscut oficialul american. „Ambele părți adoptă o linie destul de dură, dar cred că toată lumea simte că există loc de progres”, a adăugat el.

Astăzi, atât Rusia, cât și Ucraina au anunțat că negocierile de pace vor avea loc pe 17–18 februarie la Geneva. Vladimir Medinski va conduce din nou delegația rusă, a declarat secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov.

Prin numirea lui Medinski în funcția de șef al delegației, Rusia speră să mute accentul discuțiilor de la problemele de securitate la subiecte mai largi care provoacă dezacorduri între cele două părți, relatează Reuters.

Între timp, Europa nu crede că Putin este dispus să facă compromisuri. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat la Conferința de Securitate de la München, care a început astăzi, 13 februarie: „Rusia încă nu este pregătită pentru negocieri serioase. Acest război se va încheia doar atunci când Rusia va fi epuizată, cel puțin economic și poate militar. Ne apropiem de acel moment, dar nu l-am atins încă”, a declarat Merz.