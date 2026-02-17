A început o nouă rundă de negocieri de pace trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA. Discuțiile au loc la Geneva, pe fondul presiunilor exercitate de Trump

Ucraina, Rusia și SUA au început o nouă rundă de negocieri de pace trilaterale, care au loc astăzi, 17 februarie, la Geneva, în timp ce Washingtonul insistă asupra unor progrese către un acord înainte de vară. Reuniunea de două zile marchează a treia rundă de negocieri din 2026, după sesiunile anterioare care nu au reușit să producă niciun progres.

Președintele american Donald Trump încearcă să se poziționeze drept pacificator în conflictul declanșat odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, însă rundele anterioare de discuții mediate de Casa Albă nu au dus la niciun progres, scrie Kyiv Post.

Negocieri după un recent atac al Rusiei

Înainte de începerea întâlnirilor, Ucraina a acuzat Rusia că subminează eforturile de pace prin lansarea a 29 de rachete și 396 de drone, într-o serie de atacuri despre care autoritățile ucrainene au declarat că au ucis cel puțin patru persoane și au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru zeci de mii de locuitori din sudul Ucrainei. Oficialii ucraineni din domeniul energetic au declarat că un atac rusesc cu drone a ucis trei angajați ai unei centrale electrice din orașul Sloviansk, din estul Ucrainei. O altă persoană a fost ucisă în regiunea Sumî, din nord-est.

„Rusia ignoră eforturile de pace, având în vedere un atac masiv cu rachete și drone împotriva Ucrainei chiar înainte de următoarea rundă de discuții de la Geneva”, a scris ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha pe rețelele de socializare.

Sîbiha a reiterat apelul Ucrainei către aliați de a exercita presiuni mai mari asupra Rusiei pentru a negocia cu bună-credință, prin impunerea unor noi sancțiuni Moscovei.

Discuțiile, despre care Kremlinul a declarat că se vor desfășura cu ușile închise și fără prezența presei, au loc după două runde anterioare desfășurate anul acesta la Abu Dhabi.

Trump pune presiune pe Ucraina

„Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor, rapid”, a declarat Trump reporterilor înainte de începerea negocierilor. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat anterior că echipa sa a sosit la Geneva, în timp ce o sursă din cadrul delegației ruse a declarat că echipa acesteia a aterizat în orașul elvețian în primele ore ale dimineții.

Între timp, Rusia a susținut că a respins peste 150 de drone ucrainene, în principal deasupra regiunilor sudice și a peninsulei Crimeea — ocupată de Rusia în 2014 — iar oficialii au declarat că un depozit de petrol din sudul țării a luat foc.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că atacurile sale asupra Ucrainei au vizat infrastructura energetică și instalații militare.

Anterior, Washingtonul a transmis Kievului că nu va semna un acord ce prevede garanții de securitate, până când Ucraina și Rusia nu vor semnat un acord de pace, au declarat pentru Politico doi oficiali europeni și un înalt oficial al Casei Albe.

Donald Trump nu încearcă să folosească acordul pentru garanții de securitate ca punct de sprijin împotriva lui Volodimir Zelenski, a explicat un oficial american pentru Politico. Înainte de a-l semna, președintele SUA „dorește ca multe probleme să fie finalizate și securizate”, a spus el, adăugând: „Nu vrea să-l semneze pur și simplu, pentru că, dacă împiedică negocierile de pace ulterioare, care mai este rostul?”.

Sursa Politico a spus că Moscova nu își abandonează cererile ca Ucraina să predea tot Donbasul, așa că procesul de pace a stagnat. Problema teritorială este „principalul obstacol”, a recunoscut oficialul american. „Ambele părți adoptă o linie destul de dură, dar cred că toată lumea simte că există loc de progres”, a adăugat el.

Astăzi, atât Rusia, cât și Ucraina au anunțat că negocierile de pace vor avea loc pe 17–18 februarie la Geneva. Vladimir Medinski va conduce din nou delegația rusă, a declarat secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov.

Prin numirea lui Medinski în funcția de șef al delegației, Rusia speră să mute accentul discuțiilor de la problemele de securitate la subiecte mai largi care provoacă dezacorduri între cele două părți, relatează Reuters.