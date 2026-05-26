Alegerile locale noi pentru funcția de primar al satului Hăsnășenii Mari vor avea loc pe 1 noiembrie 2026

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit alegeri locale noi pentru funcția de primar al satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia în data de 1 noiembrie 2026. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de marți, 26 mai.

„În acest context, Comisia a confirmat legalitatea desfășurării referendumului local din 17 mai 2026 privind revocarea Angelei Moroșan din funcția de primar al localității și rezultatele acestuia”, transmite CEC.

La referendum au participat 494 de alegători, ceea ce constituie 40,36% din numărul alegătorilor înscriși în lista electorală de bază, ceea ce depășește pragul de 1/4 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

Totodată, Comisia a declarat nevalabil referendumul local din 17 mai 2026 privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir.

S-a constatat că la referendum au participat 414 de alegători incluși în listele electorale, ceea ce constituie 23,66% din numărul total de 1750 de persoane incluse în listele electorale de bază și suplimentare, ceea ce reprezintă mai puțin de 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.

Pe 17 mai au avut loc referendumuri locale privind revocarea primarului are loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.