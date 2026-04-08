„Tanti Raia” și alți doi protagoniști ai investigației „În slujba Moscovei” sunt judecați de magistrata Angela Vasilenco

Dosarul de învinuire a trei protagoniști ai investigației „În slujba Moscovei”, inclusiv „tanti Raia”, cu numele oficial Raisa Surdu, a fost distribuit în mod aleatoriu spre examinare magistartei Angela Vasilenco. Informația a fost oferită pentru Ziarul de Gardă de Judecătoria Chișinău. Vasilenco a cerut recuzarea sa pe acest dosar, însă solicitarea i-a fost respinsă.



Prima ședință de judecată a avut loc, iar a doua urmează a fi desfășurată la data de 15 aprilie 2026.

Dosarul de învinuire a Raisei Surdu (alias „tanti Raia”), a lui Alexandr Martinovici (alias Sașa) și a lui Oleg Krîlov, toți trei fiind protagoniști ai învestigației ZdG sub acoperie „În slujba Moscovei”, a fost transmis în judecată la 27 martie 2026 și repartizat spre examinare, în mod aleatoriu, magistratei Angela Vasilenco în aceeași zi.

În 2020, Angela Vasilenco, a făcut parte din completul de judecată care a decis ca dosarul lui Veaceslav Platon, condamnat anterior la 18 ani de închisoare în „Frauda bancară”, să fie rejudecat. Instanța a acceptat solicitarea depusă de Procuratura Generală.

Totodată, Vasilenco a făcut parte din completul de judecată care l-a achitat în 2024 pe fostul premier Vlad Filat în dosarul privind spălarea de 12,8 milioane de lei.

Dosarul a fost deschis la câteva zile de la publicarea investigației ZdG. Pe 18 octombrie 2024, Procuratura Anticoruptie (PA), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), a efectuat mai multe percheziții în contextul publicării investigației Ziarului de Gardă „În Slujba Moscovei”. Atunci, au fost reținute pentru 72 de ore două persoane, Alexandru Martinovici și Oleg Crîlov.

Pe 24 octombrie 2024, după alte percheziții realizate de organele abilitate, și Raisa Surdu a fost reținută și plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

