SUA: Trei militari americani omorâți și o navă iraniană scufundată

Trei militari americani au fost uciși în acțiune în cadrul operațiunilor militare americane împotriva Iranului, a anunțat duminică Comandamentul Central al SUA într-un comunicat. Alți cinci au fost grav răniți în cadrul Operațiunii Epic Fury, a precizat acesta, transmite Reuters.

Totodată, Comandamentul Central al SUA a anunțat că o navă de război iraniană a fost scufundată de forțele americane, transmite BBC.

Într-o postare pe X, Centcom spune că forțele americane au lovit o corvetă din clasa Jamaran în timpul începerii Operațiunii Epic Fury, sâmbătă, 28 februarie. „Nava se scufundă în prezent pe fundul Golfului Oman, la un debarcader din Chah Bahar”, adaugă Centcom, mai notează BBC.