„Situația rămâne complexă”. Mesajul Ambasadorului R. Moldova în Israel

Situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă, atenționează Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman.



„Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție. Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru. Această situație poate dura încă câteva zile. Evitați deplasările ne-esențiale. Vor urma noi instrucțiuni, Vă rugăm să urmăriți cu atenție informația actualizată”, se arat în mesajul publicat de către diplomat pe contul său de Facebook.



El a precizat că cetățenii Republicii Moldova pot să își marcheze prezența pe teritoriul Statului Israel, voluntar și pot solicita asistență consulară de urgență la:



Telefon: +972 52-278-7326; +972 52 778 9772.

E_mail: [email protected]

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a informat mai devreme că nu există victime printre cetățenii R. Moldova, ca urmare a situației din Orientul Mijlociu, și că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din regiune, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova.