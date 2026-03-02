Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne hoteluri din Chișinău

Fostul Hotel Jolly Alon, situat pe strada Maria Cebotari din Chișinău, își schimbă oficial denumirea în Mimi Hotel. Clădirea a trecut prin renovări esențiale și și-a extins capacitatea de cazare de la 85 la 108 camere, orientate în special spre segmentul de business și delegații oficiale.

Pe lângă intimitatea și confortul zonelor de dormit și relaxare, dar și servicii moderne, fiecare cameră este dotată și cu o masă de lucru, pentru ca oaspeții să poată munci în liniște sau să-și verifice corespondența.

Mimi Hotel – gazdă pentru evenimente oficiale

Aflat în inima Chișinăului, în preajma celor mai importante clădiri de stat și de business, Mimi Hotel este locația perfectă pentru întâlnirile de afaceri, evenimente corporative și reuniuni instituționale, la care pot participa până la 400 de persoane concomitent.

Hotelul dispune de șase săli de conferință modernizate, fiecare cu o capacitate între 10 și 170 de persoane. Participanții la evenimente beneficiază de servicii de pauze de cafea, prânz și cină, iar în viitor, Mimi Hotel va deschide și propriul restaurant.

Mimi Hotel – parte a Grupului Mimi

Odată cu rebrandingul și renovarea totală a clădirii, Mimi Hotel se alătură vinăriei Castel Mimi marcând astfel, constituirea Grupului Mimi, condus de Adrian Trofim. Cei trei piloni ai Grupului Mimi sunt sustenabilitatea, promovarea patrimoniului național și oferirea serviciilor de înaltă calitate la standarde internaționale.

„Prin alăturarea Mimi Hotel la tot ceea ce înseamnă Castel Mimi, ceea ce construim astăzi devine Mimi Group, o familie de proiecte unite prin aceeași viziune: ospitalitate la standarde internaționale, investiții responsabile și dezvoltare durabilă. Mimi Hotel este pregătit să își primească oaspeții, iar noi suntem pregătiți să dezvoltăm un grup puternic, construit cu răbdare și responsabilitate”, a declarat Adrian Trofim, directorul general al Grupului Mimi. Mimi Hotel marchează începutul unei noi etape, axate pe modernizare, confort și servicii adaptate atât mediului de afaceri, cât și oaspeților care caută cazare de calitate în zona centrală a capitalei.