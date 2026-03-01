Nouă morți și zeci de răniți în Israel, după ce o casă a fost lovită de o rachetă iraniană

UPDATE: Nouă persoane au fost omorâte ca urmare a atacului iranian cu rachetă asupra unei clădiri rezidențiale din apropierea Ierusalimului, transmite CNN. Alte 30 de persoane au fost rănite.

Opt persoane au murit după ce o casă a fost lovită direct în orașul Beit Shemesh, din centrul Israelului, a anunțat poliția israeliană, transmite Euronews România.

Pompierii îi caută pe cei prinși sub dărâmături. Zeci de case din apropiere au fost, de asemenea, avariate. Echipe de salvare și recuperare din cadrul Comandamentului Frontului Intern al armatei israeliene se află, de asemenea, la fața locului, a transmis IDF, citat de Euronews. Racheta a lovit o zonă rezidențială din oraș, iar jurnaliștii au transmis că 23 de victime au ajuns la spitale dintre care două în stare gravă. Localitatea Beit Shemesh se află la aproximativ 40 de kilometri vest de Ierusalim

Cu puțin timp înainte de acest incident, Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran a anunţat că a lansat „al şaselea val” de atacuri cu rachete şi drone. Sunt vizate zone din Israel și bazele americane din regiune. Conform postării de pe rețelele sociale, IDF susține că regimul iranian lansează intenționat rachete către zone civile cu scopul de a ucide și a produce panică.



