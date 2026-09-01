SUA au lansat noi lovituri asupra Iranului în jurul strâmtorii Ormuz

SUA au lansat marți, 1 septembrie, noi atacuri aeriene asupra țintelor iraniene, punând capăt speranțelor că schimbul de focuri de weekendul trecut ar putea să nu prefigureze o reluare mai amplă a ostilităților, scrie Reuters.

Prețurile petrolului crescuseră deja după primul schimb de atacuri directe din iulie și după rapoartele privind lovirea a două petroliere la ieșirea din strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă globală de aprovizionare cu petrol pe care Iranul a închis-o transportului maritim.

Teheranul a rămas sfidător, avertizând că va împiedica exportul de petrol din Golf, în ciuda amenințării președintelui american Donald Trump de a lovi Iranul „dur” ca răspuns la reluarea atacurilor iraniene și a unui avertisment din partea secretarului Trezoreriei americane, Scott Bessent, că Washingtonul era pe cale să impună noi sancțiuni.

„Astăzi, forțele americane au început să atace ținte ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran. Atacurile vin în urma unor recente tentative de atac ale IRGC împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și împotriva militarilor americani dislocați în regiune”, a postat Comandamentul Central al SUA pe X.

Agenția de știri de stat iraniană a declarat că au existat rapoarte despre explozii pe insula Qeshm din Iran, în partea de nord a strâmtorii.

Agenția de știri Nour News, afiliată statului, a declarat că au existat rapoarte despre explozii în orașul portuar Bandar Abbas și în Chabahar, un port de pe coasta de sud.