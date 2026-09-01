Kazahstanul introduce autorizații electronice cu plată pentru intrarea în țară a cetățenilor țărilor care beneficiază de regim fără viză

Cetățenii țărilor care beneficiază de regim fără viză, printre care și R. Moldova, vor trebui, începând cu 1 noiembrie, să obțină o autorizație electronică de călătorie (ETA) cu plată pentru a intra în Kazahstan, scrie agenția de știri locală Qazinform. De la această cerință sunt exceptați titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membrii delegațiilor oficiale și reprezentanții corpului diplomatic acreditați în Kazahstan.

Astfel, cetățenii străini care intenționează să călătorească în Kazahstan trebuie să depună o cerere pentru ETA prin intermediul aplicației mobile QazETA cu cel puțin 72 de ore înainte de călătorie.

Taxa pentru ETA este estimată la aproximativ 3900 de tenge, echivalentul a circa 8 euro, dacă cererea este depusă cu cel puțin 72 de ore înainte de sosire. În cazul achitării taxei direct la frontieră, aceasta va constitui 7600 de tenge, adică aproximativ 16 euro.

ETA va fi valabilă timp de 180 de zile, în timp ce perioada efectivă permisă de ședere va rămâne reglementată de legislația migrațională a Kazahstanului.

Totuși, aprobarea unei ETA nu garantează automat intrarea în Kazahstan – decizia finală privind intrarea în țară este luată de autoritatea de stat competentă a Kazahstanului în timpul controlului de frontieră.

Pe durata perioadei pilot a aplicației, obținerea unei ETA rămâne voluntară pentru cetățenii țărilor ai căror cetățeni beneficiază de regim fără viză. „După finalizarea acesteia, este planificată introducerea treptată a obligativității ETA pentru aceste categorii de cetățeni”, a precizat Ambasada.

Anterior, agenția de știri Qazinform a relatat că Kazahstanul și Uniunea Europeană au încheiat negocierile la nivel de experți privind acordurile de facilitare a regimului de vize și de readmisie.