SUA ar fi cerut Rusiei să elaboreze un nou acord de securitate cu Europa. Subiectul, discutat la negocierile de la Abu Dhabi

Statele Unite au cerut Rusiei să elaboreze un proiect al unui nou acord de securitate cu Europa, care să țină cont de preocupările și revendicările Moscovei, dar să prevadă și măsurile pe care Rusia este dispusă să le adopte pentru reducerea tensiunilor cu statele europene. Subiectul s-ar fi numărat printre principalele teme discutate în cadrul negocierilor privind Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi, relatează publicația americană Axios, citând două surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit surselor citate, reprezentanții Rusiei au susținut în timpul negocierilor că războiul pe scară largă din Ucraina a început deoarece fostul președinte american Joe Biden nu ar fi răspuns unei scrisori trimise de Vladimir Putin, în care liderul de la Kremlin își exprima preocupările privind securitatea.

În replică, emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au propus delegației ruse să pregătească un nou proiect de acord, care să includă atât cerințele Moscovei, cât și „pașii simetrici” pe care Rusia ar fi dispusă să îi facă pentru detensionarea relațiilor cu statele europene.

Totodată, reprezentanții americani au subliniat că, pentru ca aceste subiecte să poată fi discutate serios, la negocieri trebuie să participe și reprezentanți ai Europei.

Subiectul ar urma să fie discutat și la întâlnirea Trump-Putin

Potrivit Axios, pe 12 noiembrie, Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să se întâlnească la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. Emisarii americani intenționează să readucă în discuție propunerea privind un nou acord de securitate între Rusia și Europa.

Una dintre sursele publicației a precizat că punerea în aplicare a unui asemenea acord ar fi posibilă doar după încheierea războiului din Ucraina.

„Zelenski nu va accepta un acord până nu va ști ce se va întâmpla în continuare cu garanțiile de securitate. Putin vrea și el să știe acest lucru. Tocmai de aceea problema securității este atât de importantă”, a explicat sursa citată de Axios.

Anterior, Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus și șeful delegației Moscovei la negocierile cu Ucraina, a declarat că principalul obiectiv ar trebui să fie crearea unui nou sistem de securitate cuprinzător în Europa.

Acesta a descris viitorul sistem drept o „nouă Ialta și un nou Potsdam”, inspirat de spiritul Acordurilor de la Helsinki din 1975 și adaptat realităților actuale. Potrivit lui Medinski, un asemenea aranjament ar putea asigura pacea în Europa pentru decenii sau chiar secole.

La rândul său, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova dispune de un document de poziție privind modul în care ar trebui să arate o nouă arhitectură de securitate în Eurasia. El și-a exprimat speranța că Statele Unite vor avea „suficientă determinare” pentru a continua dialogul în vederea stabilirii unui echilibru echitabil al intereselor, în care securitatea niciunui stat să nu fie afectată.

În același timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că Europa va începe discuțiile privind o nouă arhitectură de securitate abia după încheierea războiului din Ucraina.