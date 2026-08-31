Aglomerație la frontiera R. Moldova, pe sensul de intrare în țară. Recomandările autorităților

În ultima zi din sezonul estival 2026, la punctul de trecere a frontieri (PTF) Giurgiulești-Galați, pe sensul de intrare în țară, se atestă trafic intens. În acest sens, autoritățile vin cu recomandări privind evitarea acestui punct de trecere.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, pPentru reducerea timpului de așteptare, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să aleagă, dacă itinerarul le permite, punctele de trecere a frontierei precum Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea.

Totodată, autoritățile dau asigurări că echipele Poliției de Frontieră și ale Serviciului Vamal aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.





