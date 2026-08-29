Zece proiecte culturale locale vor primi finanțare de 2 milioane de lei. Ce instituții au câștigat concursul

Zece proiecte locale de dezvoltare culturală au fost selectate pentru finanțare în cadrul apelului organizat de Oficiul Național de Dezvoltare a Culturii (ONDC). Valoarea totală a sprijinului financiar acordat este de 2 milioane de lei, transmite Ministerul Culturii.

„Prin acest mecanism de finanțare, sunt susținute inițiativele locale care contribuie la diversificarea ofertei culturale, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților culturale și extinderea accesului publicului la cultură”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Culturii.

Cine sunt câștigătorii

Cel mai mare punctaj, 96,2 puncte, a fost obținut de Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din Cimișlia. Instituția va beneficia de 264 330 de lei din partea programului, la un buget total al proiectului de 293 700 de lei.

Pe locul doi, cu 95,8 puncte, s-a clasat Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași, care a solicitat 195 306,3 lei, contribuția proprie fiind de 21 700,7 lei.

Palatul de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta a acumulat 95 de puncte și va beneficia de 300 000 de lei, cea mai mare sumă solicitată dintre proiectele declarate câștigătoare.

Pe lista beneficiarilor se mai regăsesc:

Biblioteca Publică „Lidia Istrati” din Sofia – 123 021 de lei, 94,6 puncte;

Centrul Cultural din Fîntîna Albă – 269 932,5 lei, 94,4 puncte;

Biblioteca Publică Raională din Anenii Noi – 261 000 de lei, 94,2 puncte;

Muzeul de Istorie și Etnografie din Cairaclia – 266 496 de lei, 94,2 puncte;

Biblioteca Publică din Căzănești – 115 200 de lei, 94 de puncte;

Biblioteca Publică din comuna Burlacu – 105 569,1 lei, 93,8 puncte;

Școala de Arte „Eugen Doga” din municipiul Strășeni – 125 118 lei.

Lista completă a proiectelor selectate și punctajele obținute poate fi consultată pe AICI.

Potrivit Ministerului Culturii, proiectele au fost evaluate de Comisia de identificare, evaluare și selectare a proiectelor și programelor locale de dezvoltare culturală, în conformitate cu regulamentul aprobat.

Finanțarea este destinată inițiativelor care contribuie la dezvoltarea comunităților, consolidarea capacităților instituțiilor de cultură și modernizarea infrastructurii culturale locale. Banii pot fi utilizați pentru activități de cercetare și formare profesională, achiziționarea recuzitei artistice, dotărilor tehnice și echipamentelor audio-video, sistemelor de iluminare și sonorizare, mobilierului expozițional, precum și pentru alte investiții necesare desfășurării activităților culturale.