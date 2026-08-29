Vești bune pentru securitatea energetică a R. Moldova: vecinii au rezerve importante de gaze pentru iarnă

Ucraina a anunțat vineri că a stocat suficiente gaze naturale pentru iarna care vine, la câteva zile după ce Uniunea Europeană plasa cealaltă vecină a R. Moldova, România, printre membrele ei cu stocuri înalte pentru lunile reci, transmite Europa Liberă.

„Ucraina a constituit rezerve de gaze naturale pentru scenariul de bază, în vederea trecerii peste iarnă”, a declarat ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmihal pe aplicația Telegram, vineri, potrivit agenției Reuters.

În aceeași zi, Șmihal a lăudat rezultatele întâlnirii avute la Chișinău cu membri ai Guvernului moldovean și cu președinta Maia Sandu, în cadrul vizitei de Ziua Independenței R. Moldova a președintelui Volodimir Zelenski.

„Cooperarea în domeniul energiei a fost printre subiectele-cheie. În particular, am discutat despre pregătirea sectoarelor noastre energetice pentru sezonul de iarnă, consolidarea apărării infrastructurii energetice și continuarea integrării în rețeaua energetică europeană”, a scris Șmihal pe X, publicând poze de la ședința cu gazdele ucrainene.

„Mecanismele de asistență reciprocă în situații de urgență, coordonarea echilibrării sistemului energetic, precum și refacerea și extinderea interconectorilor rămân domenii importante de cooperare”, a adăugat ministrul ucrainean.

România continuă să injecteze gaze în depozite

Anterior, presa europeană a scris că România are umplută rezerva de gaze pentru iarnă în proporție de aproximativ 63%, adică peste media din Uniunea Europeană.

„Depozitele de gaze naturale ale României erau umplute în proporţie de 62,77%, potrivit celor mai recente date afişate de platforma Gas Infrastructure Europe – AGSI. Datele indică faptul că operatorii români continuau să injecteze gaze în depozite, în perspectiva sezonului rece 2026–2027”, a informat la 10 august RFI.

La nivelul Uniunii Europene, depozitele de gaze erau umplute la acea dată în proporţie de 58,84%. România depăşea această medie cu aproape patru puncte procentuale, dar se afla în urma mai multor state europene. Cel mai bine stătea în clasament Polonia (87%), urmată de țări ca Danemarca, Portugalia și Spania. Mai îngrijorătoare (pe la 50%) era situația din Italia.

Anul trecut, UE a prelungit cu 2 ani cota minimă de 90% de umplere a rezervei pentru iarnă, stabilită în 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Moldova se bazează pe alții, dar o face bine

Moldova nu are capacități proprii de înmagazinare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul a aproximativ 10 zile de consum de iarnă, este stocată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state din Uniunea Europeană și Comunitatea Energetică.

Într-un raport al Comunității Energetice, Moldova este dată ca exemplu pentru alte țări europene care nu au capacitate proprie de stocare. (Alte țări în aceeași situație, membre în UE, sunt Grecia, Slovenia, Estonia, Lituania, Irlanda sau Finlanda).

Tot acolo se amintește că ANRE a aprobat constituirea unor stocuri comerciale de gaze naturale de aproximativ 140 de milioane de m³ până la 1 noiembrie 2026 – o rezervă considerată „substanțială” pentru perioada de iarnă, echivalentă cu aproximativ 15 % din consumul mediu anual al consumatorilor racordați la rețelele de gaze naturale autorizate.